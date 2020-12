Marko Grubnić prozvao je Milana Bandića zbog reakcije na događanja u azilu Dumovec.

Hrvatsku javnost je ovih dana zaprepastila afera i navodno nehumano postupanje prema životnjama o čemu je posvjedočilo nekoliko bivših volontera zagrebačkog azila Dumovec.

Uznemirujuća svjedočanstva o uvjetima u kojima životinje borave i kako se prema njima odnosi potresla su i brojne javne osobe, među kojima i modnog stilista Marka Grubnića koji je među prvima pisao gradonačelniku Milanu Bandiću i još nekim političarima i zamolio ih da provjere stanje azila.

Gradonačelnik se nakon njegove i molbe drugih građana stvarno otputio u izvidnicu, međutim, Grubnić je ostao razočaran i prozvao ga je na društvenim mrežama.

"Ne, gospodine Bandić, Vi niste inspekcija. Inspekcija će tek obaviti svoj posao, prije ili kasnije, to vam obećajem. Možda ne bi bilo loše da savjetujete ljudima koji primaju naš i Vaš novac za udrugu, da nikako ne spavaju mirno, jer mi od sada pratimo svaki njihov korak. I ja osobno neću stati dok azil Dumovec ne postane ono što zaista treba biti - utočište ljudske humanosti, suosjećajnosti nad nevinim bićima koja su tamo završila zbog čovjekove okrutnosti. Tako da, poštovani gospodine Bandić, hvala vam još jednom na vašoj "inspekciji", nije bila od koristi jer Vi očito niste dobar inspektor, ja osobno sam zaprimio jako puno svjedočanstava volontera koji su radili u azilu Dumovec i iz prve ruke vam mogu reći da su ta svjedočanstva zastrašujuća, opisuju stanje i rad u Dumovcu, a ono nije za "inspekciju" poput Vaše, već je za momentalnu smjenu ljudi koji tamo rade (istih onih s kojima ste jučer šetali dok ste obavljali "inspekciju"), i naravno najgoru moguću kaznu istih tih ljudi. Azil Dumovec bi trebao biti mjesto na kojem će izmučene životnje ponovno steći vjeru u čovjeka, mjesto gdje će se upoznati s boljom stranom ljudskog karaktera od one koju su upoznale prvobitno i upravo zato je ova Vaša "inspekcija" toliko porazna. Žao mi je, očekivao sam više... Ali ok, Vi očito bolje niste znali, mogli, smjeli. Mi znamo, možemo, smijemo i moramo... Jer čak i po zakonu smo dužnu zaštiti ta nevina bića, tako... Vidimo se uskoro", napisao je Marko u podužoj objavi koju je podijelio u svojoj Instagram priči.

Svoju zabrinutost zbog Dumovca izrazila je i pjevačica Franka Batelić. "Moramo nešto napraviti", napisala je na Instagram storyju.

Oglasila se i Lana Klingor Mihić. "Ma kako je ovo moguće? Uopće me ne zanima je li ovo izborna godina ili nije, ali ako je ovo istina, tu se nešto hitno treba poduzeti. Kakav horor", istaknula je.

Luka Nižetić nije se suzdržavao u iskazivanju svog mišljenja. "Je*i se", napisao je i taggao je azil Dumovec. Usto je na nekoliko storyja o strašnim događanjima u skloništu označio Bandića.

Slavko Sobin bio je zgrožen viralnom objavom i poručio da je bijesan jer je vlastito ime i lik stavljao u znak potpore radu azila.