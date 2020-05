View this post on Instagram

Sretan ti rođendan ljubavi naša najslađa... 💞🐶💞 Ostani zauvijek ovako zaigran, veseo i bezbrižan... Hvala ti što si u naše živote unio beskrajno puno radosti, zabave i veselja... Obožavamo zajedno s tobom svakodnevno iznova istraživati i otkrivati svijet... Tvoj Casper te je strpljivo učio od prvog dana kako da postaneš dobar i poslušan psić baš poput njega, a ti si kao pravi "mlađi brat", u sva ta pravila unio svoj "potpis", svoju osobnost, nepredvidivost, baš kao i onog dana kada si u samo jednoj sekundi nestao u šetnji, izgubio se, svi smo se jako uplašili, susjedi su te tražili, cijela ulica se digla na noge, susjedi su motorima obilazili kvart, samo da te pronađemo... Zabrinuli smo se jer si najmanji, a u tom trenu smo zaboravili da iako si najmanji, ti si išao za svojim velikim srcem i u svom stilu, potpuno bezbrižno i zaigrano u travi slučajno sreo svog novog "prijatelja" gospodina Ježa 🦔... mogli smo te tražiti do besvijesti, jer ti se vratio tek kada si svog Ježića ispratio na sigurno... I zato te volimo najviše na svijetu, jer si svoj, a od srca širiš ljubav gdje god da prođeš... Sretan ti 1. rođendan Castro... 🐶💞🐾🎂🎈