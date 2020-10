View this post on Instagram

Iznenadjenjeeeee 🥳🥳🥳🥳 Dragi moji, od svih objava i najava, imam puuuunooo vecu vijest od svih dosadasnjih 🤩. Ova je za nas najljepsa, najcudesnija i toliko magicna da vam ne mogu opisati nase osjecaje. Naime u nasu malu ali prepunu ljubavi obitelj , dolazi prinova kao najveci dar i kao karika koja je bila oduvijek zeljena i samo je jos ona nedostajala za nas svemir👨‍👩‍👦. Malo je reci da smo oboje u "7 . nebu " i da je rijec uzbudjenje doseglo novu dimenziju. Napokon je dosao trenutak da vam otkrijemo slatku tajnu i da beba ima prvu foto uspomenu na rast u maminom trbuscicu🤰... Danas slavimo 15 tjedana u nadi da ce sljedecih 25 proci ovako lijepo i sigurno za nas . Wish us luck 🤞