Marko Grubnić prisjetio se preminulog Tome Vrbana.

Poznati modni stilist Marko Grubnić u emotivnoj se objavi na društvenim mrežama prisjetio svog najboljeg prijatelja, vizažista Tome Vrbana koji je prije devet godina preminuo od posljedica karcinoma.

"Prošlo je devet godina, a ja sam još izgubljen kao toga dana, još me boli jednako kako je zaboljelo tada. Nije prošlo i sada znam da nikada niti neće. Ti si moj i ja sam tvoj BFF. Još te volim najviše na svijetu kao i tada i još uvijek me nije nitko zagrlio kao što si ti to radio. I will never forget. Hvala ti na svemu što si činio za mene. Volim te", napisao je Marko.

Marko se ovih dana priprema za drugu emisiju showa "Ples sa zvijezdama" u kojoj pleše s partnericom Elom Vuković.

