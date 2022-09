Marko Grubnić svojim pratiteljima pokazao je kako je izgledala proslava rođendana njegove majke Branke.

Modni stilist Marko Grubnić na svom Instagram profilu objavio je niz fotografija luksuzne proslave rođendana majke Branke.

Naime, kako se čini, sve je izgledalo kao iz nekog filma. Baloni složeni kao kokice, na stolu kolači i posude u obliku kokica koje naručujemo u kinu. Sve je bilo baš kao da se spremaju gledati film, a svugdje su prevladavale bijela i crvena boja.

Grubnić je na fotografijama pozirao s majkom u veselom raspoloženju, a ona je za tu prigodu odijenula raskošnu crvenu hajinu na jedno rame.

Kosu je ispeglala na ravno, a šminka na licu istaknula je njezine prekrasne oči. Nezamijećeno nisu mogle proći ni njezine zlatne salonke na petu koje su imale na sebi upečatljiv detalj crvenog cvijeta.

Marko je odjenuo elegantno crno odijelo sa zlatnim detaljima i bijelim cvijetom na sakou, a na to je kombinirao crne espadrile.

Ispod niza fotki, napisao je emotivan opis:

" Sretan rođendan Branka Grubnić. Ti si kraljica mog srca. Moji otkucaji srca. Volim te cijelim svojim srcem i trebam te cijelom svojom dušom. Hvala ti što si najbolji učitelj, zaštitnik, moja vodilja, najbolji prijatelj i fantastična mama...popis je beskrajan. Ti si moja inspiracija. Moja kraljica. Mjesec mojim zvijezdama. Ti imaš toliko talenata, a jedan od njih je to da me činiš najsretnijom i najvoljenijom osobom na svijetu, hvala ti za to. Dugujem ti sve što sam i nikada ti neću moći objasniti koliko te volim i poštujem. No, svaki dan ću se truditi pokazati ti to. Neka ti je najsretniji rođendan".

Mnogi obožavatelji su ispod objave Branki Grubnić uputili niz čestitki i lijepih želja:

"Predivno. Riječi koje bi svaka majka poželjela čuti od svog sina. Respect Marko. Sretan rođendan mami Branki", "Samo je jedna mama", "Top kombinacija cheesecake i kokice".

Prisjetimo se, Marko Grubnić jedan je od naših najpoznatijih modnih stilista sa zavidnim popisom klijenata koje je stekao tijekom dugogodišnje karijere.

Nives Celzijus u bijeloj pripijenoj haljini pokazala i više nego što je trebala, jedan detalj posebno se isticao +27

Dostojanstveno izdanje Kate Middleton: Kraljici Elizabeti na sprovodu je odala počast na baš poseban način! +26