Marko Grubnić pokazao je na Instagramu dio svog luksuznog stana u Zagrebu, a u prvom su se planu našla zlatna krila kojima je ukrasio jedan zid.

Naš poznati stilist, 40-godišnji Marko Grubnić na društvenim je mrežama otkrio koliko se veseli vikendu i jedva ga čeka, a s obožavateljima je odlučio podijeliti i jedan kutak svog luksuznog zagrebačkog stana.

"Da, vikend je", napisao je Marko uz fotografiju na kojoj pozira nasmiješen od uha do uha, dok se na zidu iza njegovih leđa nalazi ogromna zlatna krila koja dosad nismo imale prilike vidjeti među njegovim objavama, za razliku od vlastitog portreta na zidu koji je već svima pokazao.

"Što reci. Imate lijep osmijeh", "Da, vikend konačno. Marko, bilo bi odlično kada bi imao svoj talk show na TV. Ugodan vikend", "Top", Prelijep", poručili su mu njegovi pratitelji u komentarima.

S obzirom na to da je poznato kako se zaručio, javnost svakako zanima i kada će se čuti svadbena zvona, o čemu je Marko nedavno progovorio za In Magazin.

"Imao sam situaciju sa svojim zarukama i to je bilo lijepo, ali nije mi se svidjela situacija nakon zaruka, ljudi su si previše dali za pravo, čak su slali su i neka videa po gradu i nije mi bilo ugodni što to nisam imao pod kontrolom i tada sam rekao da ću sve važne događaje u životu skrivati od drugih ljudi. Ne znam što čekate, možda je to već učinjeno. Sve je moguće, ja sam vrlo vješt. Treba postaviti granicu jer kad si javna osoba ljudi misle da si javno dobro pa sam si dao za pravo zadržati za sebe neke intimne stvari o svojem životu", zaključio je tada Marko.

