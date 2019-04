Marko Grubnić je bio posebno emotivan zbog sinoćnjeg valcera u "Plesu sa zvijezdama".

Iza nas je šesta epizoda showa "Ples sa zvijezdama".

U njoj su Marko Grubnić i njegova partnerica Ela Vuković otplesali elegantni valcer, a za svoj nastup zaradili su čak 3 desetke. Ipak, na kraju su standardno završili u plesnom dvoboju, no bili su bolji od Damira Kedže i Helena Janjušević koji su odlukom žirija napustili show.

Marko je bio posebno emotivan zbog valcera, a to je pokazao i nekoliko sati prije početka showa na Instagramu.

"Nedjelja je, upravo sam se probudio i odlučio da ću vam otkriti jednu tajnu... Moj večerašnji ples u @plessazvijezdama biti će s posvetom... Jednoj osobi s kojom sam pisao lijepu priču, a danas u tišini ispisujemo povijest... Bila je to ljubav najnježnija, a opet najgrublja do sada... Izvući ću večeras iz sebe tu bolnu i tužnu emociju koju sam ustvari odavno očistio i pospremio ju negdje duboko u srcu. Znam da djelujem uvijek snažno, ali eto, i mene su jednom ranili, i to na smrt, boljelo je kao nikada ništa do tada, točno se sjećam da sam izgubio dah od boli... Ožiljak se urezao zauvijek. Vraćam se večeras toj bolnoj emociji i plesat cu za Vas Bečki valcer upravo tako ranjen i ogoljen. Jednostavno tako želim, tako će biti najiskrenije, jer večeras će se na plesnom podiju dogoditi ljubavna priča, koja baš kao i moja nema sretan kraj... Siguran sam da je svatko iskusio nešto slično, nešto što ga je promjenilo na način da se nikada više ne može vratiti osobi koja je bio... Ipak, ja znam da će jednoga dana doći netko tko će me zagrliti tako snažno da će sve moje slomljene djelove ponovno spojiti u jedno... Bit će ovo moj najemotivniji ples ikada", poručio je Marko.

"Vrlo lijepo ispričana plesna priča, lijepo držanje tijela, prekrasni okreti ulijevo, vodio si Elu po podiju kao da si stručnjak", rekao im je Dinko. "Ti si najtalentiranija muška zvijezda u showu kada su u pitanju standardni plesovi. Ja ću ti danas dat 10 makar se ne zvala Tamara Despot", poručila im je Tamara. "Ti čuješ glazbu i to mi se najviše sviđa. Drugo, hvat ti je fantastičan, stopala štimaju, talentiran si i nitko ti to ne može oduzeti", zaključio je Nicolas.

A Marko se oglasio i nakon sinoćnjeg nastupa još jednom ponovivši koliko je sretan.

"Dragi moji, dok sam živ pamtit ću ovaj Bečki valcer i emociju koju sam imao dok sam ga plesao. Ovo je sve na svijetu. Isplatila su se sva odricanja, svi bolovi, treninzi i sve suze, samo za ovaj trenutak, i samo za ovaj osjećaj, toliko sam sretan i ponosan na sebe jer sam plesao cijelim svojim bićem, plesao sam iskreno od srca i iz najčišćeg djela svoje duše. Dao sam sve od sebe i ovo je moja pobjeda... Hvala svima na bezbroj poruka koje ste mi poslali, puno mi znače, i hvala Vam što ste osjetili moju najiskreniju emociju...", poručio je Marko koji se na kraju emisije i našalio na svoj račun.

Naime, od šest emisija, ovo je bio čak četvrti put da je završio u plesnom dvoboju, pa je komentirao kako više nema stresa, jer se sada već naviknuo.

