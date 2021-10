Marko Grubnić je na svojem Instagramu otkrio tajnu koju je čuvao skoro godinu dana, a reakcije njegovih pratitelja su redom samo pozitivne.

Naš poznati stilist Marko Grubnić upustio se u novi poslovni pothvat.

Nakon što je dugo morao šutjeti o tome, sada je na svojem Instagramu konačno otkrio što je pripremio.

"Dragi moji, napokon Vam mogu otkriti skoro godinu dana čuvanu tajnu... Točnije projekt na kojem sam radio cijelo ovo vrijeme. Odmah na početku želim Vam reći da me kroz ovaj projekt vodilo samo i isključivo srce. Upoznao sam predivne ljude čije su me priče i sudbine dirnule duboko, kao što će siguran sam, dotaknuti i gledatelje Nove TV," započeo je Marko pa je otkrio o čemu je točno riječ.

"Prikazat ćemo potresne, ali beskrajno inspirirajuće životne priče i ljudske sudbine, težak i bolan put do transformacija koje mijenjaju živote iz temelja, ali i pokazati kako se s puno volje, upornosti i snage dolazi do konačnog osmijeha, pa čak i suza radosnica na kraju. Beskrajno sam ponosan što sam dio ovog projekta u kojem imamo priliku nekome promijeniti život na bolje. Cijelom timu sam zahvalan jer smo zajedno našim hrabrim kandidatima vratili osmijeh na lice i život učinili vedrijim i svakako ljepšim, a srce mi govori da smo tek na početku, i da ćemo još jako puno života dotaknuti i promijeniti na bolje kroz ovu rubriku u In Magazinu. Veselim se svakom novom kandidatu kojeg ću upoznati i voditi ga kroz transformaciju života. Gledajte nas svakoga dana (od ponedjeljka do petka) u In Magazinu na Novoj TV u Ekstremnom Makeover-u... Krećemo u ponedjeljak 4. listopada", najavio je Grubnić uz svoje fotke iza kulisa emisije.

"Jedva čekam", među prvima je komentirala Nives Celzijus, a njezino uzbuđenje podijelili su i mnogi drugi njegovi pratitelji, koji su čestitali Marku na novom projektu i poželjeli mu sreću.