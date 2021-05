Marko Grubnić je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj u naručju drži sina Maje Šuput, dvomjesečnog Blooma.

Stilist i dizajner Marko Grubnić ne krije koliko je sretan što je njegova prijateljica Maja Šuput postala majka, a sada je i ponosno pozirao s njezinim sinčićem Bloomom.

Na svojem je Instagramu objavio fotografiju na kojoj dvomjesečnu bebu drži u naručju te je prizorom rastopio svoje pratitelje.

"Samo to što imam priliku zagrliti ovog slatkog malog dragulja podsjeća me na to da je život lijep i čudesan", napisao je Grubnić uz fotku koju je u par sati skupila nekoliko tisuća lajkova.

"Predivni"; "Kako ste slatki", "Jednom kada za to dođe vrijeme bit ćeš sjajan tata", pisali su mu pratitelji, a mnogi su se složili i kako mu beba baš lijepo stoji.

Grubnić nije skrivao ni uzbuđenje kada je Šuput u ožujku rodila sina.

"Bila si najbolja i najljepša trudnica, a već znam da ćeš biti najbolja mama. Čestitam od srca! Jedva čekam da ga upoznam, da ga mazim, pazim i razmazim više i od mame i od tate", poručio joj je tada, a čini se da je obećanje i održao.

Inače, Marko je s Majom prijatelj dugi niz godine, a radi i kao njezin stilist te dizajner. Grubnić je zaslužan i za odjevne kombinacije članica žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato" Nives Celzijus i Indiru Levak.

Zabavni show "Tvoje lice zvuči poznato" ne propustite nedjeljom u večernjem terminu na Novoj TV!