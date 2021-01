Marko Braić se osvrnuo i oprostio od showa Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem nas je svojim transformacijama naprosto oduševio.

Glumac Marko Braić svojim je transformacijama u showu "Tvoje lice zvuči poznato" ostavio bez daha gledatelje pred malim ekranima, od kojih su mnogi u nevjerici gledali njegove nastupe i puno se puta pitali je li to uistinu on. Ništa drugačije nije bilo ni u finalu u kojem je nastupio kao Jennifer Lopez.

Multitalentirani Marko se, nakon što su se slegli dojmovi i nakon što je održano finale u kojem se našao na drugom mjestu iza Fabijana Pavla Medvešeka, oglasio na Instagramu i zahvalio na ogromnoj podršci.

"I finalna emisija je iza nas. Dug je to bio put, meni uvijek lijep jer sam naprasto uživao u svakoj sekundi rada na transformacijama. Scena je mjesto na kojem sam odrastao i biti performer za mene je svrha. Hvala vam na svakom lajku, komentaru, podršci, porukama koje zaista ne stignem pročitati, a najviše vam hvala na tome što ste primijetili moj trud, rad i predanost ka poslu. Nadam se da je neki klinac, negdje možda pogledao barem djelić jednog od mojih nastupa i naučio da se ne treba bojati različitosti, zaigranosti, iskrenosti, rada pa i samoga sebe. Čestitke Fabijanu Pavlu Medvešeku na njegovom radu, Nedi Parmać i Lu Jakelić. Zatim ostalim nadarenim kolegama Marini Orsag, Lani Klingor Mihić, Mariju Valentiću i Siniši Ružiću. Hvala sektoru šminke kojih nemam na instagramu, osim Marine Mamić, Silviji Stojanović, Nini Rabar i Tatjani Tomšić (nek prenesu moje zahvale ostalima!). Hvala svemirskim plesačicama i plesačima čiji me trud konstantno motivirao Tini Walme, Heleni Janjušević, Rebecci Krajnović, Iloni Cvitić, Andrei Granić, Diegu Amsiqueira, Romanu Vrančiću, Mariju Jukiću, Davoru Wordi Cikoviću i naravno Igoru Barberiću.

Od srca hvala i našim vocal trenericama Martini Tomčić i Ivani Husar. Ekipi iz produkcije te ostalima. Do nekog drugog, jednako tako zabavnog projekta!!", napisao je Marko u podužoj objavi.

U komentarima su se nanizali brojni komplimenti, čestitke i pohvale na svim izvedbama.

"Ovo je bilo preee, preee dobrooo! Takav talent! Ako je itko trebao pobijediti onda si to ti! Toliko mi je žao što nisi odnio pobjedu. Jučer sam plakala jedno pola sata zato što nisi pobijedio. Ti si za mene, a vjerujem i za većinu ljudi pobjednik", "Marko ti si naš pobjednik! Dokazao si da si najbolji , nije bitno što nisi prvi, ali si genijalac u svim transformacijama, pogotovo Indire! Forza Marko, Istrijanu moj", "Hvala ti za cijelu sezonu, za sav trud i doprinos sezoni, tvoje imitacije i nastupi zauvijek će živjeti u našim srcima unatoč finalnoj epizodi, hvala ti što si prepoznao i Luin talent i njoj dao 5 bodova, hvala ti za sve, "Moj favorit od početka. Žao mi je što nisi pobijedio, ali svejedno čestitam! I sretno u budućoj karijeri koja će uopće ne sumnjam biti uspješna", samo su neki od njih.