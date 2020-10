Marko Braić odnio je pobjedu u petoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato", a Miji Kovačić je otkrio kako se pripremao za ulogu.

Marko Braić odnio je pobjedu u petoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato", a transformirao se u Eleni Foureiru, ciparsku pjevačicu koja je nastupila na Eurosongu 2018. godine.

Voditeljici Miji Kovačić otkrio je nakon pobjede ponešto detalja o cijelom kostimu.

"Vidite li vi ovu kosu? Znači, to je netko šivao. Obraze i usne je netko prvo doma u glini napravio pa je to lijevao, pa je to netko nalijepio. Netko je šivao i ovaj kostim", rekao je Marko nakon pobjede, a Mia je dodala kako u njemu ima sto sati uloženog truda.

"Kada na sve to pomislim, ne želim si dozvoliti da mene bude kao sram zamahnuti kosom jer sam muško i što će ljudi reći. Baš me briga, toliko se ljudi trudilo da ja danas izgledam kao žena i ima da budem najbolja žena na svijetu", komentirao je simpatični glumac.

"Sve to što je toliko ljudi radilo toliko sati, ja dam smisao tomu svemu", kaže Braić te ističe da je kod kuće dosta trenirao pokrete kako bi se što bolje uživio u ulogu.

