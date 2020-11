Marko Braić ove se nedjelje u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' pretvorio u repericu Lizzo, a najzanimljiviji komentar na njegov nastup opet je bio onaj Nives Celzijus.

Nakon još jednog pobjedničkog nastupa u kojem je utjelovio Indiru Levak, Marko Braić ove nedjelje u hit showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', ušao je u kostim reperice Lizzo za koju je sam reko da je predivna i jako pozitivan lik. A evo kako je reagirao žiri:

''Ja se na tvom mjestu iz toga ne bih skidao'', u svom stilu je reko Navojec, a još iskrenija je bila Nives Celzijus.

''Ja bih htjela ovu guzu i guzne mišiće. Dočarao si to njezino samopouzdanje. Ona je jedna žena raskošnih oblina i dokazi da dimenzije 90-60-90 nisu uvjet da budemo prekrasne, seksi, simpatične. Što zračimo to i privlačimo. Bilo mi je divno to za gledati'', zaključila je, a Igor se složio da Marku pašu ove uloge.

''Ti stvarno uđeš u ulogu do kraja. Ovo nije bilo nimalo lako, ovo je svojevrsna himna samopoštovanja. Ja bi sad maznula tortu, briga me za to, izgledam fantastično'', zaključila je Indira.

A evo što je Marko izjavio prije samog nastupa:

''Kada dođem do takve pjesme koja ima tako puno teksta, vidim koliko je važna tehnika. Tu sam malo u zaostatku jer se nikada prije nisam bavio pjevanjem, tako da me to malo obeshrabrilo, ali sam se toga onda još više uhvatio i mislim da ćemo se dobro zabaviti'', rekao je Marko prije nastupa.

