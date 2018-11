Marko Braić i Karmen Sunčana Lovrić snimili su scene pune strastvenih poljubaca.

Marko Braić i Karmen Sunčana Lovrić, odnosno Luka i Gabi iz serije ''Na granici'' imaju sve strastvenije scene.

Svakako jedna od zanimljivijih jest ona kada se Luka i Gabi strastveno zabavljaju u trgovini na Lukinom radnom mjestu, gdje baš u tom trenutku ulazi kupac.

Gabi se brzo skrila ispod pulta, iza Luka, no kako je on bio spuštenih hlača, Gabi je to iskoristila da ja štipa za stražnjicu. Luka je svejedno uspio odraditi što je trebao, a onda su krenuli strastveni poljupci do te mjere da su se na kraju počeli i skidati.

A koliko su te scene vruće, pogledate u video prilogu.

