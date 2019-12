Marka Antolkovića prozvali su najsimpatičnijim finalistom ovogodišnjeg Supertalenta.

Simpatični Marko Antolković bio je prvi ovogodišnji natjecatelj u Supertalentu koji je osvojio zlatni gumb, što mu je osiguralo direktan prolaz u polufinale, u kojem je ponovno oduševio svojim talentom i izborio prolaz u finale najgledanijeg showa u Hrvatskoj.

Nasmijani i simpatični 20-godišnjak iz Lonjica između Vrbovca i Dugog Sela zapalio je pozornicu Supertalenta i osvojio srca publike, ali i žirija.

Marko trenutačno studira pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a uz pjevanje voli raditi slastice, aktivan je i u svom mjestu, u kojem sa svojom djevojkom radi na promicanju kulture. Njegov neobični talent zbog kojeg dok pjeva zvuči kao žena, iznenadio je mnoge.

Da je potpuno oduševio publiku, pokazali su mu tako što su svi ustali i vrištali kako bi mu pokazali koliko ih je zadivio, a njegov je talent s nogu oborio čak i strogog Davora Bilmana.

Svoju strast prema glazbi Marko je osjetio još kao dječak, u drugom razredu osnovne škole i odmah je postalo jasno da će radije stajati na pozornicama i pjevati nego trčati za nogometnom loptom.

''U drugom osnovne mene su moji roditelji poticali da upišem neku aktivnost, htjeli su nogomet da skinem kile. I ja ne znam apsolutno otkud meni ideja za glazbenom školom. Nitko od mojih nije glazbeno obrazovan niti se bavi glazbom, i otkud to meni, ja stvarno pojma nemam. Prva mi je želja bio klavir, no nije bilo mjesta u glazbenoj školi u Vrbovcu, pa sam upisao klarinet ne znajući uopće što je klarinet. Svirao sam ga šest godina, a nakon toga sam završio u srednjoj glazbenoj školi na smjeru pjevanje", otkrio je Marko.

Zatim je sve poprimilo još ozbiljniji ton.

"Ja sam normalno pjevao kao tenor i došao sam na Dane otvorenih vrata na Muzičkoj akademiji i jedna profesorica kod koje sam bio pitala me zbog jednog tona u jednoj skladbi jesam li ikad probao pjevati kao kontratenor, ja kažem: 'Pa, službeno nisam, ali stalno nekaj kreštim cimerima u sobi''', kaže.

U rujnu ove godine Marko je postao i internetska senzacija kada je snimljen kako pjeva uz pratnju svoje djevojke Nikoline na zagrebačkom Glavnom kolodvoru. Snimka Marka kako pjeva popularnu pjesmu "You Raise Me Up", i to u maniri opernog pjevača postala je viralni hit te pokupila mnoge pozitivne komentare na društvenim mrežama.

Iako je sada finalist i baš nitko ne sumnja u njegov talent, Marku je trebalo oko deset godina da se odluči prijaviti na show ovog tipa. Naime, smatrao je da nije spreman na tako velik zalogaj, pa je čekao. No, sudeći po svemu, svo to odugovlačenje itekako se isplatilo. Danas Marko razoružava vokalnom vještinom, bojom glasa i tehnikom pjevanja, a ne znam ni baš puno ljudi kojima svojim osmijehom ne bi zagrijao srce.

"Ovo je takva svjetska senzacija koju ima hrvatski Supertalent. Ovo je nešto zbog čega će Supertalent global goriti. Markov je talent svjetskih razmjera, za njega ne postoji u svijetu definicija trenutačno. Mislim da je Supertalent samo mala odskočna daska za ono što slijedi u tvom životu. Hvala ti što i mi možemo sudjelovati u tome", poručila mu je Martina Tomčić nakon njegova nastupa koji mu je osigurao prolazak u finale.

Marko je uoči finalnog nastupa imao problema s glasom te se bojao kako će zvučati, a onda je u jednom trenutku usred nastupa počeo kašljati. Svima je stalo srce, no on se brzo nasmijao i rekao: "Samo se šalim" te nastavio po svom - savršeno!

