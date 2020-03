View this post on Instagram

Ovako je oduvijek i zauvijek, iz projekta u projekt... Uvijek zajedno, rame uz rame, jedan uz drugoga... Iskrena, srčana i bezrezervna podrška u svemu što radimo kroz život - to smo nas dvoje... 👩🏼‍🤝‍👨🏻 Sretan ti voditeljski debi draga moja megaTALENTIRANA @majasuput ❤️ Ja već znam koliko si dobra u voditeljskoj ulozi, a Vi dragi moji prijatelji u to ćete se moći uvjeriti na @novatv_ u iducih 13 nedjelja @tlzphr ... Uživajte i sretnoooo @majasuput 💞 #BackStageMOMENTS 📸💥💥💥