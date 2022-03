Mark Bagarić predstavlja svoj prvi singl "Tvoje ime moje je", a u razgovoru za DNEVNIK.hr otkrio je i je li pronašao ljubav, te čemu je najviše posvećen u posljednje vrijeme.

Mark Bagarić domaćoj se javnosti predstavio u popularnom showu "Supertalent" koji smo pratili u programu Nove TV, u kojem je već na audiciji s nogu oborio žiri i gledatelje pred malim ekranima.

Mark je tada došao svima predstaviti svoj talent pjevanja, a dobio je zlatni gumb za prolazak u veliko finale, a sve ostalo nakon toga je povijest.

"Prije nekoliko mjeseci nisam se mogao nadati da će mi se život promijeniti nakon Supertalenta, ali kad sam dobio zlatni gumb i kad sam prvi put viđen na televiziji, reakcije su bile ogromne jer mi se život preko noći promijenio za 360 stupnjeva. Nikad nisam razmišljao o tome da ću ja svoj prvi spot i singl izbaciti preko neke glazbene kuće, a u ovom slučaju to je ispao Menart. Snovi se ostvaraju i ja sam dokaz", zaključio je Mark.

Reakcije na njegovo sudjelovanje u showu i veliki talent koji posjeduje do danas se nisu stišale.

"Reakcije mojih najbližih su bile fenomenalne. Znači obitelj, susjedstvo, kvart, ekipa... Ma svi su mi čestitali pogotovo na Instagramu, tamo su mi došle brojne reakcije i čestitke. Telefon mi je stalno zvonio. I naravno da su svi sretni i zadovoljni s mojim uspjehom", otkrio je Mark.

Kada se prijavio u show radio bavio se prodajom aluminijskih vrata, ali danas je posvećen nekim novim stvarima, a za omiljene hobije trudi se naći vremena.

"Što se tiče posla, to je za sada na čekanju. Ja imam sada druge stvari koje moram obaviti što se tiče glazbene karijere. Hobiji, za hobije uvijek imam vremena. Igram dosta često mali nogomet i golman sam pa branim za bilo koje godište. Ja sam mnogim ljudima ajmo reći uzor, trener, motivacija i tako dalje jer mi je bitno, pogotovo ovoj mlađoj generaciji na ljudskoj i sportskoj razini kreirati samopouzdanje. Tako da pogotovo za to uvijek imam vremena. I naravno, tu su pjevanje, čitanje, gledanje serija i filmova", kaže Mark.

Mark ovih dana predstavlja svoj novi singl naziva "Tvoje ime moje je", evo što misli kako će ju njegovi obožavatelji prihvatiti.

"Svaka osoba koja sluša moju prvu pjesmu može sama zaključiti o čemu se tu radi. Sve u svemu, to je baš jedna romantična pjesma koju možeš poslušati bilo gdje; na plaži, u restoranu, u kafiću, ma bilo gdje. Ja bih rekao da pjesma govori da se treba boriti za ljubav i za pobjedu ljubavi, a s druge strane, može biti općenita borba za život. Sve se tu može intepretirati. Mislim da će ju moji obožavatelji prihvatiti jako dobro. Jedva čekam da ju predstavim svima i vjerujem da će biti jako pozitivne reakcije", nada se.

Snimio je i glazbeni spot, a otkrio nam je po čemu će pamtiti snimanje.

"Snimio sam spot i mogu, ma moram reći da mi je bilo veliko zadovoljstvo i velika čast upoznati i surađivati s divnim i prekrasnim ljudima. Snimatelj, redatelj, glumica/plesačica. Ma svatko je odradio svoj dio i toliko smo se nasmijavali kao nikada u životu. Bitno da smo sve uspjeli odraditi kroz nekoliko sati. To mi je prvi spot u životu i jedno veliko iskustvo. Pamtit ću ga po ljudima koji su radili sa mnom, koji su mi dali lijepe uspomene i jedva čekam opet s njima surađivati. Sve je to zasluga tima", zaključio je Mark.

U "Supertalentu" je otkrio kako nikada u životu nije imao djevojku i kako bi se volio skrasiti s nekim. Je li se nešto po tom pitanju promijenilo?

"U Supertalentu sam bio iskren i otkrio da sam u životu upoznao puno djevojaka, ali u ozbiljnoj vezi nikad nisam bio. Svakoj osobi je cilj osnovati obitelj. Znači imati ženu i djecu jer djeca su naša budućnost. Je li se nešto promijenilo to će ostati moja tajna i ne želim to dati u javnost. To je dio privatnosti", zaključio je tajanstveni Mark.

Od prve audicijske emisije "Supertalenta" prošlo je nekoliko mjeseci, no evo kako bi Marka opisao samog sebe tada i Marka danas? Ima li razlike?

"Mark s prve audicije je bio nepoznat i jedna osoba koja tada nije imala pojma što je čeka u budućnosti. Sve u svemu kao i što sam već napomenuo, nakon emitiranja prve epizode, život mi se promijenio. Razlika je i što nisam više ćelav, ovako mi je bolje s kosom, haha!", zaključio je Mark sa smiješkom.

Ne sumnjamo da je pred Markom blistava budućnost puna uspjeha i novih pjesama, a otkrio nam je koji su njegovi najvažniji planovi.

"Moji planovi ako Bog da, je da ostanem živ i zdrav, da osnujem obitelj, da se dalje bavim sportom i naravno biti uporan što se tiče muzičke karijere.

Za kraj Mark je imao i posebnu poruku za sve slušatelje njegovog prvog singla.

"Moja poruka za sve slušatelje je da uživaju u pjesmi jer ovo je nešto skroz novo. Nadam se da će im se svidjeti pjesma, da će ju dijeliti posvuda da svatko može poslušati zlatnog Marka Bagarića", poručio je Mark.

Premijera spota i pjesme bit će 7.3. u 10 sati ujutro na Showbuzz.hr.

