Mark Bagarić je potpisao prvi ugovor s diskografskom kućom čime se pohvalio na društvenim mrežama.

Mark Bagarić se pohvalio na profilu na Instagramu velikim uspjehom koji je postigao nakon sudjelovanju u showu "Supertalent" i kojim je započelo ostvarenje njegovih snova.

"Dragi ljudi, imam radosnu vijest za sve vas koji me pratite. Danas sam potpisao svoj prvi ugovor sa diskografskom kućom Menart label koja inače prati Supertalent i nadam se da ću uskoro objaviti svoju prvu pjesmu i spot. Hvala gospodinu Branku Komljenoviću za sve. I hvala svima od srca", napisao je Mark uz fotografiju koju je objavio na profilu.

Vijest je objavljena i na profilu diskografske kuće iz koje su poručili kako im je drago što im se Mark pridružio.

"Još jedna lijepa vijest odmah na početku tjedna je ta da nam je u Menart stigao Mark Bagarić kojeg su gledatelji imali prilike bolje upoznati i čuti na nedavno završenom Supertalentu. Danas smo potpisali ugovor i veselimo se onom što dolazi. Dobro nam došao, Mark!", napisali uz objavu.

Mark Bagarić je 27-godišnjak koji obožava pjevanje, rođen je u Berlinu, a u Zagreb se preselio s roditeljima, koji su u mirovini, jer ih nije htio ostaviti same. Polufinalnim nastupom u Supertalentu izazvao je pravu senzaciju te je izveo pjesmu "End of the road".

Kako je još prije rekao, jedan od najboljih trenutaka u životu su mu audicije na showovima Njemačka traži zvijezdu i njemački Supertalent. Uz glazbu, njegov hobi je futsal, a igra na poziciji golmana. Uz to, u slobodno vrijeme voli gledati filmove i serije, kojih, kako kaže, paralelno gleda 30-ak.

Nikada nije imao djevojku i priznaje da mu to teško pada te često razmišlja kada će naći onu pravu. Cilj mu je stvoriti obitelj, a nada se da će za pet godina biti u braku i imati djecu te da će biti živ, zdrav i uspješan u glazbi. Mark kaže da govori čak šest jezika – hrvatski, njemački, engleski, španjolski, francuski i japanski, a najveća inspiracija u životu mu je glazba.

