Mario Mlinarić za DNEVNIK.HR podijelio je svoje dojmove iz Survivora u kojem smo ga prvi put gledali kao voditelja, a ispričao nam je i kako se njegov iskustvo razlikovalo od onog koje su imali natjecatelji.

Kondicijskog trenera i magistra kineziologije Marija Mlinarića gledamo kao voditelja showa Survivor, a u toj se ulozi našao prvi put.

Kako se snašao i što mu je bio najveći izazov, otkrio je za DNEVNIK.HR.

"Volim izazove, a ovdje se radi o vrlo ozbiljnom, zahtjevnom i nadasve izazovnom projektu. Biti voditelj Survivora definitivno je jedan od najizazovnijih zadataka u svakom pogledu. Znao sam da je uz mene izrazito profesionalna produkcijska ekipa, koja iza sebe ima uspješno realizirane mnogobrojne svjetske projekte. Kada znate da radite s odličnom ekipom, sve je puno lakše. Na setu je svakodnevno bilo mnoštvo novih i neočekivanih situacija i svaki dan bio je izazov za sebe", kazao nam je Mario.

Iz showa sa sobom nosi brojna nova iskustva i teško mu je izdvojiti naljepše ili najteže trenutke.

"Teško je u nekoliko rečenica opisati iskustvo i trenutke koje sam tamo proživio. Survivor je jedan od najzanimljivijih i najljepših projekata. Ne znam gdje da počnem... Bijeli pijesak, tirkizno karipsko more, šume palmi, sunce, mjesta koja vas ostavljaju bez daha. Svaki dan je poseban, novi izazov, novi poligon, plemenska vijeća, dueli. Da ne govorim da sam se svaku igru znojio i prolazio je zajedno s kandidatima koji su dali sve od sebe. Postati dio takve ekipe jednostavno vas motivira da svaki dan budete bolji i iščekujete novi dan jer vas zanima što će biti dalje. Neizvjesnost, emocije i drama bile su svaki dan prisutni, pogotovo na igrama", priča.



A je li bilo nekakvih anegdota iza kamera?

"Anegdota uvijek ima. S obzirom na to da su članovi produkcije bili iz Turske, na setu sam naučio puno o njihovoj kulturi i njihovom posebnom humoru. Pozitivna energija je najvažnija, pogotovo jer smo znali raditi pola dana na visokim temperaturama. Vrlo brzo smo se prilagodili te upoznali način i modalitet snimanja. Kasnije, kako je vrijeme odmicalo postajalo je sve lakše jer postajete upućeniji u sva zbivanja", otkrio nam je..

Za razliku od natjecatelja koji su stalno bili umorni i gladni, Mario je u Dominikanskoj Republici uživao.

"Bio sam smješten u kući koja je bila u sklopu prekrasnog golf resorta. Za razliku od natjecatelja koji su spavali na daskama i imali ograničenu količinu hrane, ja sam zaista imao potpuni komfor i izvrsne uvjete u pogledu smještaja i zdrave hrane. Svaki dan smo mijenjali druge lokacije snimanja, pa smo se bez obzira na ljepote koje nas okužuju morali paziti opakog sunca, tako da je kuća s bazenom bila prava okrjepa poslije cjelodnevnog snimanja", ističe.



Slobodnog vremena, kaže, nije baš imao puno jer je bio fokusiran na projekt, a koristio ga je za odmor, ali i razgledavanje ljepota Dominikanske Republike.

"Bila je potrebna prilagodba klimi, a svakodnevni trening i zdrava hrana omogućili su mi nesmetan rad na setu. Vrlo brzo sam uspio sve posložiti te se prilagoditi novim okolnostima. Svaki slobodni dan iskoristili smo za istraživanje Dominikanske Republike. Santo Domingo, Punta Cana, La Romana... zaista su prekrasni gradovi. Spoj kulture, tradicije i povijesti Španjolaca, Engleza i Francuza stvarno su nešto posebno", govori Mario.

Pitali smo ga i tko su mu favoriti u nadolazećem finalu koje se s nestrpljenjem iščekuje.

"Teško je imati favorite kada su svi odlični i svakim danom postaju sve bolji, jednostavno upoznaju sebe i otkrivaju kako su male stvari u životu jako bitne. Samo je jedan pobjednik iz svakog tima, ali za mene su svi oni pobjednici jer uvjeti u kojima su živjeli stvarno nisu nimalo laki. Drago mi je što sam mogao biti dio njihove borbe, transformacije, prijateljstva, emocija, truda, odricanja i žrtve jer je baš to pravi Survivor. Početak nije bilo nimalo jednostavan, pogotovo za kandidate u koje su sve oči bile uprte, ali s vremenom počela je prava lavovska bitka", odgovora.



S natjecateljima se, kaže, nije imao priliku puno zbližiti jer nije ni provodio puno vremena s njima, ali nada se da će dobiti priliku upoznati ih bolje.

"Moja jedina komunikacija s kandidatima bila je na igrama, vijećima te duelima. Nismo imali mogućnost za dodatnu komunikaciju ili prenošenje informacija iz vanjskog svijeta. Dakako da smo sve znali o njima i pomno smo pratili što se dešava u plemenima. Oni su međusobno postali prijatelji koji su podijelili jednu prekrasnu avanturu koju će pamtiti cijeli svoj život te smatram da će se prijateljstvo nastaviti zauvijek. U Survivoru je bilo nekoliko kineziologa te mislim da ćemo nakon svega imati puno tema za razgovor. Siguran sam da ćemo svi ostati u odličnim odnosima", vjeruje.



Ne krije ni što mu je bilo najteže u protekla dva i pol mjeseca.

"Moja razdvojenost od obitelji mi je najteže pala, jako teško sam to podnosio bez obzira što smo se svakodnevno čuli i vidjeli preko video poziva. Jednostavno nismo navikli biti razdvojeni jer smo jako povezani. Moja obitelj je moja snaga i moj izvor energije. Puno mi je značilo i to što su sa mnom proveli desetak dana u Dominikani", ispričao nam je.

Veselio se i povratku u Hrvatsku, a imao je i zanimljiv doček.

"Svojoj obitelji sam se najviše radovao, samo sam se bojao da mom psu ne stane srce kada me vidi. Bio je toliko sretan da smo ga svi gledali u čudu. U životu treba uživati u malim stvarima koje vas čine sretnim, kavica na balkonu, šetnje, kuhanja, treninzi i boravak u vlastitoj oazi mira", smatra.



Najbliži su zadovoljni i njegovim voditeljskim debijem.

"Uvijek volim čuti pohvale i kritike, pogotovo od moje supruge koja je uvijek iskrena, otvorena i direktna. Savjet je uvijek isti: budi svoj, zapravo vrlo jednostavno. Moja zadaća je bila prenijeti informacije i emocije od kandidata do gledatelja s direktnim pitanjima, a glavni akteri su sami kandidati plavog i crvenog plemena, koji su stvarno fantastični. Baš sam ponosan na njih i sam projekt koji sam s guštom radio", zadovoljan je Mlinarić.



Čim se vratio doma, Mario je započeo s treninzima na Jarunu, pa nas je zanimalo je li se stigao malo odmoriti ili je to za njega nepoznanica.

"Tradicionalni treninzi na Jarunu već su krenuli i traju do 10. lipnja, a 11. lipnja trči se ženska utrka. Cilj treninga je promijeniti ljudima zdrave životne navike te ih pripremiti za utrku. Treninzi s vlastitim tijelom i puno pozitivne energije odličan su recept da vam zdrav život postane navika. Ispunjava me kada mogu pomoći svojim znanjem, energijom i voljom. Besplatni treninzi namijenjeni su za sve, a održavaju se svakim radnim danom od 18 do 20 sati na Jarunu. Nisam se puno uspio odmoriti, no kada voliš posao koji radiš, ništa nije teško", poručuje.



Otkrio nam je i kakvi su planovi za dalje.

"Uvijek ima nešto novo kod nas u MM treningu. Imamo dosta planova i vizija. Nakon Jaruna idemo ponovno u nove pobjede, pobjede koje nas vesele jer imaju odlične rezultate. Uskoro startamo s novim on-line izazovom koji ćete moći pratiti na stranici trening.com", poziva.



A bi li se ponovno upustio u vođenje Survivora?

"Rado bih se upustio u novu Surviviorsku voditeljsku avanturu. Bio je to jedan od mojih najljepših i najzanimljivijih projekta s najboljim timom kreativnih profesionalaca. Kao tim funkcionirali smo fantastično. Puno sam naučio, a svakim danom je sve bilo lakše i svi skupa smo bili bolji", ističe.



Otkrio je i postoji li šansa da njega u budućnosti vidimo kao jednog od natjecatelja.

"Bez obzira na to što sam stalno u treningu i što se volim natjecati, mislim da je moje vrijeme takvog natjecanja prošlo. Uživam u obitelji i poslu koji radim, a dalje ćemo vidjeti. Tko zna", kaže Mario Mlinarić

