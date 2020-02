Mario Lopez i Elizabeth Berkley ponovno su se našli pred kamerama snimajući nove nastavke serije "Saved By the Bell".

Američki glumci Mario Lopez i njegova kolegica Elizabeth Berkley vratili su se svojim likovima A. C. Slateru i Jessie Spano, koje ćemo gledati u novim zgodama serije "Saved By the Bell", i to 31 godinu nakon što je prikazana prva epizoda.

Mario i Elizabeth bili su dio glumačke postave od početka emitiranja serije 1989. pa sve do 1993. i posljednje epizode. Ovih su dana viđeni na setu u Los Angelesu gdje je počelo snimanje nove serije.

U središtu njezine radnje naći će se Zach, odnosno bit će prikazan njegov život kao guvernera Kalifornije koji se nađe u centru pažnje zbog zatvaranje previše srednjih škola s lošim rezultatima i predlaže da se njihovi učenici šalju u škole koje imaju nabolje rezultate u državi, uključujući i Bayside High.

Osim Marija i Elizabeth, svoje pojavljivanje u seriji potvrdili su i Mark-Paul Gosselaar i Tiffani-Amber Thiessen.

Kako svi glumci popularne serije izgledaju danas, pogledajte u našoj galeriji.