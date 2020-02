Mario Hezonja na svom je Facebook profilu svima dao do znanja što misli o izvođenju himne Josipe Lisac na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića.

Jedan od najuspješnijih hrvatskih košarkaša Mario Hezonja odlučio je stati u obranu glazbene dive Josipe Lisac i njezine izvedbe himne "Lijepa naša" na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića, koja je podijelila mišljenja Hrvata i kod nekih izazvala veliko čuđenje, čak i zgražanje.

"Diva i jedna od naših najboljih pjevačica ikad. Ako ne i naš najbolji glazbeni vokal ikad. Naša himna je jedinstvena, a pošto ju je otpjevala na svoj način naravno da se velike Hrvatine bune, a veze s mozgom nemaju. Respect", napisao je na svom službenom Facebook profilu Mario koji već petu sezonu igra u NBA ligi, za klub Portland Trail Blazers.

"Ljudi ne kuže umjetnost, pogotovo ovi kaj se kunu u Hrvatsku.To je njima strano", "Te velike "Hrvatine" zapravo su Rvatine", "Bravo, svaka čast", "Ljudima smeta što je Josipa Lisac otpjevala himnu kao da je pjeva Josipa Lisac? To je ona i upravo sam to od nje i ocekivala.Meni se sviđa", neki su od komentara njegovih pratitelja koji su se s njim složili, no bilo je i onih koji nisu.

Josipa Lisac je na inauguraciji Zorana Milanovića otpjevala hrvatsku himnu u posebnom aranžmanu, a na pianotronu ju je pratio Zvjezdan Ružić, na Pantovčak je stigla pola sata prije početka inauguracije, odjevena u decentnu crnu haljinu s velikim crvenim šeširom himnu je otpjevala pred svim uzvanicima.