Mario Balotelli snimljen je s Francescom Monti na Sardiniji koja je uživala u druženju s njim i njegovom kćeri Pijom.

Kao i većina njegovih kolega, talijanski nogometaš Mario Balotelli uživa u zasluženom odmoru i to na Sardiniji gdje mu društvo prave kćer Pia i lijepa brineta Francesca Monti, koja je, čini se, osvojila njegovo srce.

31-godišnji Mario zabavljao se na jednoj od plaža na koju je stigao sa svog luksuznog broda, a ljepotica u bikiniju s bujnim oblinama od njega se nije odvajala.

O njegovu ljubavnom životu u posljednje se vrijeme malo toga, a talijanski su mediji krajem 2020. godine izvijestili o njegovim zarukama s reality zvijezdom Alessiom Messina, što je i on sam bio potvrdio.

"Da, zaručen sam i zaljubljen sam", izjavio je za The Sun nakon što je magazin Chi objavio njihove prve zajedničke fotografije.

Međutim, čini se da te ljubavi više nema ništa jer je Mario još u ožujku podijelio video u kojem grli drugu djevojku.

"Ljubav je najjača i najljepša emocija koju možete osjetiti, zato volite. Hvala, volimo se zauvijek", poručio je Mario.

Mario je kćer Piju dobio s Raffaellom Fico s kojom je imao kratku vezu od nekoliko mjeseci, a kojoj je došao kraj zbog njegove navodne prevare. Manje od dva mjeseca nakon prekida, Raffaella je otkrila da je trudna, što je razbjesnilo nogometaša koji je tvrdio da je to potvrdila medijima prije nego što je njemu samom rekla da će postati otac.

Isprva je odbio priznati očinstvo, zahtijevajući DNK test, a cijela afera mjesecima je punila medijske stupce. Unatoč tome, kratko su obnovili vezu tijekom Raffaelline trudnoće, ali konačno prekinuli u prosincu 2012. godine kada je Pia rođena. Očinstvo nije priznao sve do veljače 2014. godine, kada su DNK dokazali da djevojčica pripada njemu.

Nakon što je dobio potvrdu, objavio je vijest na Twitteru, rekavši pratiteljima: "Konačno istina. Pia, slatko moje dijete!!! Tvoj tata", napisao je tada na Twitteru, a tri godine kasnije dobio je sina s Liona s manekenkom Clelijom o kojoj se malo toga zna.

Raffaella je poznata i po tome što je nekad izlazila i s Cristianom Ronaldom, pojavila se u talijanskoj verziji reality showa "I'm A Celebrity Get Me Out Of Here", a Pijine prve fotografije prodala je talijanskom tjedniku Chi.

Mario je bio u kratkoj vezi sa sinjskom manekenkom Anđelom Šimac, a navodno mu je bila posvetila i tetovažu. Naime, ona je svojevremeno u pričama na Instagramu pratitelje pozvala da je pitaju osobna pitanja, a jedno od njih glasilo je: "Što ti piše na tetovaži i kome je posvećena?"

Odgovorila je da se radi o nazivu pjesme Erosa Ramazzottija "Certi amori regalano un'emozione per sempre", što bi u prijevodu na hrvatski glasilo: "Neke ljubavi zauvijek daju emociju", a dodala je i inicijale MB.

Anđela i Mario bili su u kratkoj vezi prije tri godine, a ona je danas u sretnoj vezi s nogometašem Lirijem Kastratijem s kojim je nedavno dobila kćer.

"Nemam nikakve veze više s Balotellijem. Nemam čak nijednu zajedničku fotografiju s njim. Sve sam ih izbrisala zbog Lirima, kojeg volim", kazala je tada za 24sata, a istaknula je i da je Ballotelli dobar čovjek koji ju je naučio kako postati žena.

