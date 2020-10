Marina Tomašević zbližila se s nekoliko natjecatelja s kojima planira ostati u kontaktu kad završi show "Farma More i Maslina".

Glazbenica i slikarica Marina Tomašević (59) završila je nakon dva tjedna svoju avanturu u showu "Farma More i Maslina".

Marina je prije sudjelovanja istaknula da želi steći iskustvo i naučiti nešto novo jer razmišlja o pokretanju farme s obitelji, pa nam je otkrila je li ju to uvjerilo da je spremna za novi poduhvat. "Razlika je između željeti i biti pozvan, ja sam pozvana na Farmu od strane Nove TV. U prvom trenutku moj odgovor je bio odlučno ne dolazi u obzir, ali dala sam sebi i njima dva dana da dobro razmislim, jer nije prvi put da sam pozvana u taj show. U prvi mah me je priječilo uvjerenje, što će ljudi reći, ali odmah sam to izbrisala iz svoje glave, jer sa sigurnušću za sebe mogu reći da sam uvijek bila iskrena, prvo prema sebi, a onda i prema svima u životu, a pogotovo danas, sa ogromnim životnim iskustvom, tako da me nije briga što će se govoriti i pisati, jer ja i moji bližnji znaju tko sam i što sam, to mi je dovoljno", ispričala je glazbenica.

"Čak mi ni činjenica da ću biti pred kamerama bez šminke, nije smetala, već dapače, olakšala mi je disanje. Kao što sam i rekla, moje razmišljanje o životu me često zna u mislima odvesti na neko takvo ili slično mjesto kao što je farma, jer moja kći i njezin muž imaju u posjedu velike vinograde i vinske podrume, gdje svake godine sudjelujem u berbi, te polje, gdje svake godine sadimo povrće tako da mi nije stran pojam raditi i biti u prirodi.… Ali ponukana globalnom situacijom, koju pratim već zadnjih niz godina, osjetila sam da ćemo se svi mi polako vraćati prirodi, gdje i pripadamo, a osobno baš ne znam puno, jer od rođenja živim u gradskoj sredini, a pogotovo ne znam ništa što se tiče životinja, tako da sam se veselila upoznati i naučiti i taj dio posla na farmi, u ostalom da vidim mogu li ja to", dodala je.

Smatra da je dobro napravila što je sudjelovala u showu. "Iako se to na TV-u u sklopu emisije 'Farma' baš ne vidi, ali ja sam naučila musti kravu, prvi put u životu sam dodirnula kravu, pa onda kokoši, o njima isto nisam znala ništa, pa o spravljanju mliječnih proizvoda poput sira, vrhnja, maslaca i td.. Ono što znam od domaćih poslova je dobro skuhati, praviti zimnice, šivati i plesti. Shvatila sam da, za sada, jedino što bih mogla imati i skrbiti su perad, oko njih nema puno muke, a za ostalo je bitno da sam se upoznala s načinom rada, da sam osjetila. To je jako puno za mene, a vidjet ćemo što nam život donosi", rekla je Marina.

Slikarica i glazbenica ističe da joj nije ispadanje nimalo teško palo već način na koji se vrši eliminacija, koji nalažu pravila showa "Farma". "Kao veliki empata, za mene je to sve skupa bilo vrlo emotivno, intezivno, jer tako se ne živi u realnom životu, sve skupa mi je djelovalo kao da sam u vrtiću. Čak sam i dvoboj htjela izbjeći, prepuštajući drugom dualisti pobjedu, zato sam izabrala Sanju, jer sam znala da će ona ići na snagu i vještinu, gdje sam ja tanka, ali ekipa je bila uporna i nagovorila me da ustrajem. Naime, moj cilj je i bio da izađem nakon dva kruga, to su tamo svi znali. Na samom početku, prvog dana, ekipa je htjela mene za gazdu, ali to sam odmah odbila i prva predložila Sanju za prvu gazdaricu, njoj je bilo više stalo za ostati, mada mi je to trebalo priskrbiti bar još jedan tjedan ostanka. Sam rad nije bio toliko težak za mene, jer volim raditi, a pogotovo u dobrom društvu, već je bilo neizdržljivo vruće za mene, cijelo vrijeme sam bila naotečena od vrućine, tako da sam sama sebi rekla, e sada je dosta, dovoljno si se igrala, dobro se nosiš sa svojih 60 godina, ali ovo ti više ne treba..", ispričala je Tomašević.

Otkrila je s kime se najviše na "Farmi More i Maslina" zbližila i zašto, kao i s kime će ostati u kontaktu. "Teško mi je izdvojiti pojedince, svi su mi jednako dragi, to vam je skupina vrlo kreativnih i duhovnih ljudi, svatko je u svojoj domeni poseban, jedinstven i uspješan, ma kako vam izgledali preko malih ekrana. Uživo je nešto sasvim drugačije. Možda bih malo izdvojila Juku, čovjeka sa vrlo bogatim životnim iskustvom, koji je, kao i ja, proputovao cijeli svijet i stekao jedno neprocjenjivo životno bogatsvo, a opet tu je Maja, moja mlađa kolegica, sjajna mlada osoba, sa ogromnom karizmom, pa Stipe, umjetnik, čija me je energija odmarala, pa mi pada na pamet Tomo, hrabar mladi čovjek sa ogromnom količinom mudrosti, Katarina, Saša od milja moj braco, Prince čovjek sa ogromnim hrabrim srcem, Silvio koji je u ovom showu pomicao granice svoje osobnosti itd.", pojasnila je Marina.

Planira sa svima njima ostati u kontaktu, a jedva čeka da se ponovno svi nađu, no u realnim uvjetima. Glazbenica se osvrnula i na osobu za koju je mislila da joj je bliska. "Malo sam se razočarala, da ne kažem šokirala izjavom naše Žminjke Zdenke, koja me je pri samom prvom kontaktu, znači nakon tri dana boravljenja na farmi, krivo procijenila i bez ikakve zadrške, onako djetinjasto oklevetala pred kamerama, a da mi to ni u jednom trenutku nije osobno na Farmi dala na znanje, već dapače. Čista predrasuda osobe, koja bez argumenata, može tako nešto izjaviti. Davala sam joj podršku u svakom pogledu, jer je žena zaista vrijedna, puna znanja sa farme, jer je to i sama kroz život naučila, tako da sam joj zahvalna za taj dio, ali ona je to valjda, na svoj neki način drugačije protumačila. Žao mi je, mogla je od mene isto tako puno naučiti, kao i ja od nje. Kako sam svima tamo, manje-više, po godinama mogla biti majka, tako sam se i odnosila. Koliko sam sa svima bila u dobrim odnosima, pokazatelj je i njihovo navijanje za mene za vrijeme mog dvoboja sa Sanjom", naglasila je.

Kaže kako joj je u showu tolerancija cijelo vrijeme bila misaona vodilja kao i u njenom realnom životu pa se prilagođavala uvjetima. Trudila se zbog takmičarskog nadmetanja sklanjati s mjesta gdje je bila višak. "Osobno se ne volim takmičiti, tako da mi taj dio boravka na 'Farmi' nije teško padao. Ali istina je uvijek u očima promatrača što ne znači da je i točna. Tu smo jedni od drugih mogli puno toga naučiti, a tko to nije shvatio, njegova stvar", objasnila je Tomašević.

Posebno će pamtiti trenutke druženja, osobnih razgovora s dijelom ekipe gdje su svi dijelili svoja životna iskustva, trenutke, a bilo ih je dosta onih u kojima su se dobro zabavljali i smijali. "Iako iza sebe imam na stotine, ako ne i više turneja po cijelom svijetu, u ova vremena to nam najviše nedostaje tako da sam svima zahvalna na tim trenucima, a teško mi je padala razdvojenost od mog unuka, moje kujice Tonke, moje kćeri i zeta s kojim imam fantastične odnose. Pokušavala sam što manje biti u fokusu kamera tako da se niste baš nagledali mojih izjava. I neki zadaci mi nisu bili baš po volji iz razloga mojih uvjerenja i mog karaktera, kao npr. skidanje u kupaće kostime. Mada sam imala podršku cijele moje ekipe, nisam morala, ipak sam odlučila ići plivati, obučena u tanke ljetne hlače i majcu. To je tek bio doživljaj. Već sam spomenula, teško mi je padala i nesnosna vrućina tih dana, jer zdravstveno ne podnosim vrućinu, valjda to ide s godinama", rekla je slikarica i glazbenica.

Priznala je da njezina obitelj nije pratila baš "Farmu", samo tu i tamo zbog nje. Prije ulaska u show Marina je priznala da je njezina kći bila protiv njenog sudjelovanja. "Da, kao i ja i moja kćer je na prvu bila zgrožena mojim pristankom, međutim, kao već zrela žena, a poznavajući mene, nije više bilo otpora. Između roditelja i djeteta, prije svega, je jako bitno uspostaviti povjerenje i to od malih nogu, a nas dvije tu nemamo problema", ispričala je Marina.

Otkrila je i kako je njena kći reagirala kad je došla doma. "Kad sam se vratila kući, bila je presretna, isto sam joj jako falila, jer nas dvije imamo poseban odnos, puno mi znači njena podrška u svemu. Onaj koji mi se najviše veselio je ipak bio moj unuk, kojem sam jako nedostajala. Pa kud ćeš ljepše", istaknula je.

Odmah po izlasku s "Farme" glazbenica ima pune ruke posla i njezina svakodnevica će biti ispunjena brojnim obvezama. "Kako se uz pjevanje, koje to trenutno nije, bavim i slikarstvom, odmah sam bila zaposlena. Naime, odmah pri izlasku imala sam s tri strane narudžbe, a moja slikarska menadžerica Ivana je posebno bila sretna mojim brzim izlaskom jer je u međuvremenu dogovorila puno obvezakoje bez mene nije mogla do kraja potvrditi. Tako da ovim putem, od srca poručujem svim mojim dušebrižnicima, koji su stavljali svoje komentare, da me na 'Farmu' nije vodila misao o zaradi, jer da je tako jako bih se dala u borbu. Itekako imam posla, zato neka malo odmore i ne troše uzalud svoje vrijeme, živce i emocije, trebat će im. Naravno, tu su i putovanja i druženja s meni dragim ljudima. Dakle, nema velikog predaha", ispričala je bivša natjecateljica.

Na kraju nam je Marina otkrila i je li ju sudjelovanje u showu inspiriralo za pokoju novu sliku. "Da, u jednu ruku. Evo, baš sada radim na ideji paketa, u kojima će se naći i moji slikarski uradci rađeni jedinstvenom tehnikom Vinorel, crtanje crnim vinom. U tim paketima će se naći i vrhunska vina sa kojima crtam, iz podruma mog zeta i kćeri, masline, maslinovog ulja, smokava, džemova i svašta nešto što je sinonim za prirodno s našeg plavog mora. Posebno me veseli što ću moći svoje vrijeme iskoristiti u dizajniranju tih paketa", zaključila je glazbenica.

