Nova lokacija, treća nakon potresa, ovaj put malo dugoročnija 💖💪Hvala divnim ljudima na svoj pomoći, znate ko ste 😘 A upravi grada Zagreba poručujem sarkastično hvala za to što neću znati što je i što da radim s mojim stanom do jeseni. #earthquake #zagreb #postres #selidbe #moving