Bend Mejaši osnovao je Marin Šestak s rođakom, a nakon samo trećeg singla, svima poznate ''Zorice'', svi su znali na njih.

Marin Šestak nekad je bio član benda Mejaši, koji se proslavio prije šest godina hitom ''Zorica''.

On je bio i jedan od osnivača, spomenuti hit u to vrijeme nije silazio s playlista, svadbi i zabava, a sluša se i danas. No bez obzira na sve navedeno, Marinu nešto nije dalo mira, a kad je stajao pred tisućama ljudi na koncertima, osjećao se kao da mu nešto govori da to nije ono što želi, piše Večernji list.

''Ima nešto više u životu od zarađivanja novca i odlazaka na fešte, pa sam zato i vjerojatno završio u socijalnim projektima koji se danas nalaze na putu kojim idem. Posvetio sam svoj život Bogu – Isusu Kristu. Žudio sam za pravim, realnim odnosom s Bogom kakav sam vidio kod prijatelja Eduarda Rangela iz Brazila, koji je ostavio sve da bi slijedio Božji poziv da dođe u Hrvatsku kao misionar'', ispričao je Marin za Večernji list.

Marin se priključio udruzi za promicanje kvalitete života ''Hoću život'', jedan je od njihovih projekata i ''kuća mogućnosti'', a angažmanom na takvim projektima ponudila mu se i mogućnost rada s braniteljima.

''Supruga i ja zajedno živimo za Isusa Krista. U svojem braku vidimo da jedino kada se oboje približavamo Isusu Kristu najviše se i najiskrenije približavamo i jedno drugome. Od njega, izvora svega dobrog, dobivamo ljubav, strpljenje, snagu, oprost, koje sami nemamo dovoljno jedno za drugo. I to je realnost našeg braka'', objasnio je za večernji list.