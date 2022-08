Marilyn Manson pojavio se u javnosti nakon dugo vremena potpuno neprepoznatljiv, a društvo mu je pravila djevojka Lindsay Usich.

Pjevač i glumac Brian Hugh Warner poznatiji pod imenom Marilyn Manson uhvaćen je fotoobjektivima paparazza nakon dugo vremena, a Manson se prilično promijenio od posljednjeg pojavljivanja.

Kontroverzni pjevač izgledao je prilično podbuhlo i iscrpljeno, a pokraj njega je mlađahnim izgledom pažnju krala njegova 37-godišnja supruga Lindsay Usich.

Manson je Hollywoodom prošetao u vrećastom crnom outfitu dok je njegova djevojka imala opuštenu zelenu haljinu koja je istaknula njene obline te kratku crnu vesticu.

Par je uživao na večeri, a po izlasku iz restorana Marilyn je fanovima potpisao nekoliko autograma.

Pjevač je trenutno u sudskoj borbi s čak tri žene: Esme Bianco, Ashley Morgan Smithine i Jane Doe.

Njegove bivše djevojke redom su ga tužile za seksualno napastovanje i fizičko nasilje te prisilu na određene radnje. Početkom 2021. godine protiv Mansona se okrenulo desetak žena, a glavna predvodnica bila je Ashley Walters. Ona je za časopis People progovorila je o zlostavljanju koje je proživjela tijekom njihove veze. "Izrezao bi me po trbuhu i onda bi pio moju krv. Nakon toga bi me tjerao da ja pijem njegovu", kazala je. Pjevač se u veljači ove godine oglasio na optužbe na svojem Instagramu tvrdeći da su njegovi intimni odnosi uvijek bili u potpunosti sporazumni s njegovim partnericama.

Walters je tvrdila da ju je Manson prisilio da stoji 12 sati i fotografira ga te ju je tjerao da uzima kokain kako bi ostala budna. Bičevao je nju i druge, govoreći im da to mogu podnijeti i bacao sjekire kad je bio ljut.

Od samih početaka benda Manson je pazio na pojavu na pozornici te je do danas ostao poznat po našminkanom licu i raznobojnim lećama za oči. Još 1993. godine njegov je bend privukao pažnju Trenta Reznora (Nine Inch Nails), koji je i producirao njihov album "Portrait of an American Family", koji je do danas ostao jedna od najvećih diskografskih uspješnica Marilyna Mansona.

Nekoliko puta je bio na svjetskim turnejama, objavio je desetke singlova, a okušao se i u glumi te je veliki prijatelj s brojnim poznatim licima.

Osim svojom pojavom, Marilyn Manson je medijske stupce punio i svojim privatnim životom. S glumicom Rose McGowan bio je zaručen od 1999. do 2001. godine, no nakon prekida glumica je istaknula kako se nisu slagali u mnogočemu te su zbog toga i prekinuli. Mansona i plesačicu i manekenku Ditu Von Teese počeli su povezivati 2001., a tri godine kasnije glazbenik je kleknuo.

Vjenčali su se na privatnoj ceremoniji, no krajem listopada 2006., Von Teese je predala papire za razvod u kojima je kao razlog tome navela nepomirljive razlike među njima. Istaknula je i kako ne odobrava njegovo tulumarenje i veze s drugim djevojkama.

Samo godinu kasnije glazbenik je završio u vezi s Evan Rachel Wood. Nekoliko godina su prekidali i mirili se, a on ju je zaprosio na svom koncertu u Parizu 2010. godine. Nisu dugo izdržali zajedno te su godinu dana kasnije zauvijek prekinuli. Američka fotografkinja Lindsay Usich je 2012. godine u jednom intervjuu rekla da je djevojka Marilyna Mansona, no tek nekoliko mjeseci kasnije par je potvrdio svoju vezu. Prošle godine je Manson u intervjuu koji je dao Nicolasu Cageu rekao da se vjenčao na privatnoj ceremoniji usred pandemije koronavirusa, a odabranica njegova srca upravo je Lindsay.

Vrijedilo je čekati 13 godina: Severina u prozirnoj haljinici u Opatiji priredila spektakl za pamćenje! +26

Nekadašnja velika pop-zvijezda ponosno pokazala nesavršenosti s kojima se dugo borila, a od samog dna spasile su ju golišave fotografije! +29