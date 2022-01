Marijana Mikulić na Instagramu je sa svojim pratiteljima podijelila da se ovih dana osjeća depresivno te je opisala svoju borbu.

Glumica Marijana Mikulić često iskreno progovara o osobnim problemima, a sada je s pratiteljima na Instagramu podijelila da se ovih dana osjeća depresivno.

Glumica je u podužem statusu opisala svoju borbu te je poslala i ohrabrujuću poruku.

"Jučer sam osjetila siječanjsku depresiju na najjače, baš pad sistema psihički i fizički. A obveza milijun, nema mjesta depresiranju, nema 'ne mogu, ne bi ja to sad'. Ton nisam povisila, nego ga valjda nisam ni spuštala cijeli dan. Ali nisam imala snage drugačije. Jedva sam našla snage da obavim sve što trebam, a snage biti još i mirna, strpljiva, blaga, to nisam imala. Ali evo, svi preživjeli. Danas je sunce, bit će bolji dan, danas će sve biti lakše", napisala je Mikulić.

"Teški dani dođu, ali će i proći. Jako sam stroga prema sebi i grizem se kada sam takva, ali se trudim prihvatiti se i takvu. I to je dio mene. Kao i sve drugo što je dobro. Želim vam svima da teške dane nekako prebrodite, da budete blagi prema sebi kada ti dani prođu i da se ne grizete zbog njih, jer i to je sve dio vas, kao i sve ono dobro što ide uz to!" zaključila je i svojim pratiteljima poželjela lijep i suncem obasjan dan.

U komentarima je odbila brojne poruke podrške, a pratitelji su joj i čestitali na tome što je javno progovorila o problemu o kojem mnogi šute.

Marijana pratitelje na Instagramu redovito izvještava i o zdravstvenom stanju svojeg trogodišnjeg sina Jakova za kojeg je prošle godine otkrila da ima poteškoće u razvoju. Nedavno se tako pohvalila kako je prvi put složio rečenicu od tri riječi zbog čega je bila presretna.

O zdravstvenom stanju svojeg sina progovorila je i za IN Magazin, a tada je ispričala kako je od prvog naručivanja na pregled do početka njegove terapije prošlo čak godinu i pol dana, što je, kako kaže, previše. I baš zato je svoju priču odlučila podijeliti s javnosti, kako bi ukazala da treba raditi na sustavu rane intervencije.

"To mi je bio cilj, to sam napravila s ciljem da se o tome počne govoriti", rekla je tada. Dijagnoza koja u kartonu malog Jakova piše jest nespecificirani poremećaj u razvoju govora i razumijevanja. Glumica i njezin suprug, umjesto da čekaju termin u državnoj instituciji, vode ga na privatne terapije igrom, a Jakov zbog toga već napreduje.

Andrea Šušnjara objavila tužnu vijest i sve dirnula do suza: "Otišla je moja najdraža osoba na svijetu" +26

U upadljivom sportskom kompletu ocrtavalo se vjerojatno i malo više nego što je htjela, ali svoje obline ponosno je istaknula +29