Marija Šerifović jasno je rekla što misli o obožavateljima koji ne znaju mjeru.

Pjevačica Marija Šerifović navodno je pravi čistunac i nije sretna kada je dodiruju ljudi koje ne poznaje.

Izjavila je da se kupa i do pet puta dnevno te da nikako ne voli kada je netko dodirne rukom, a naročito ako je ona znojna'', prenose srpski mediji.

''Mi smo fanovima svjetla točka dana, nekima i života, neki se ugledaju na nas i izliječe se kroz naše pjesme. U svemu tome treba pronaći balans. Da vam kažem iskreno, mi jesmo javne osobe, ali nismo javni WC. Ne volim da me neko grli, ljubi, da me žvali i bali, uz dužno poštovanje mojih fanova. Tu sam da pružim ruku, pogledam, popričam, ali nema potrebe za cmakanjem. To sam ja'', kazala je Marija, a prenosi Blic.