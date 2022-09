Marija Šerifović priznala kako ne žali previše zbog incidenta koji je izazvala usred jedne kolovoške noći u Beogradu, no ipak se zbog jedne stvari ispričala javno.

Jedna od najpopularnijih srpskih pjevačica Marija Šerifović nedavno se našla usred skandala kada je tijekom kasnih noćnih sati izazvala incident na beogradskim ulicama, a video istog se proširio u kratkom roku društvenim mrežama.

37-godišnja Marija se javno oglasila o spornom događaju i priznala da se ne kaje previše te zaključila kako joj je samo zbog jedne stvari žao.

"Ne mogu reći da se kajem. Da mi je žao što sam nekoga probudila, jest. Ali, rekla bih i da ste svi vi ovdje ljudi od krvi i mesa, imate dušu, organe, emociju, pa netko to ispoljava ovako ili onako. Je li primjereno, sigurno nije, ali nikada ne bih mijenjala nijedan svoj najiskreniji pokret ili potez za bilo što neiskreno, falš, fejk. To sam ja, to je to, izjavila je Marija za Novu.rs.

"Ako sam nekoga probudila, ispričavam se. Ispričavam se mom automobilu, mojim prijateljima, jer smo se svađali svi cijelu noć", zaključila je.

Marija je u noći s 8. na 9. kolovoza snimljena kako nasred ulice u Beogradu urla i psuje, te udara po automobilu.

"Do sukoba je došlo zbog klasične ljubomore. Marija je bila s prijateljicom i partnericom u svom automobilu. Sve je bilo u redu do trenutka kada je partnerica priznala prevaru. Tada je Šerifović poludjela. Izgubila je kontrolu, zaustavila je vozilo da ne bi napravila prometnu nesreću i počela je histerizirati", otkrio je anonimni izvor tada za Kurir.

Dodao je i kako su prije incidenta Marija, njezina partnerica i prijateljice bile u noćnom izlasku.

"Super su se provele. Bile su vesele, ništa nije ukazivalo da će se ovako završiti. Međutim, razgovor koji je počeo u autu doveo je do ozbiljnog problema između njih dvije. Pjevačica je doživjela napad, zakočila, izletjela iz vozila, a sve ostalo se vidi na snimci", ispričao je izvor.

