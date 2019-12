21-godišnju Mariju Šekeriju šira javnost upoznala je na početku sedme sezone Supertalenta kada je u glamuroznoj zlatnoj haljini stigla na pozornicu i pustila nevjerojatni glas.

Marija Šekerija iz Vinkovaca ima tek 21 godinu, a već ju nazivaju "novom Ninom Badrić".

Ipak, kada je prvi put stala na pozornicu Supertalenta, Maja Šuput dala joj je scensko ime "Marica Pekarica" jer je u to vrijeme simpatična i talentirana Marija radila u jednoj pekari u Njemačkoj, gdje živi posljednjih godina.

"Kako si ti ušla na pozornicu, pjevanje ubila, ples ubila, razvalila si. Ti si od one Marice pekarice na audiciji, sada došla kao carica Marica", izjavio je Janko.

"Prštiš samopouzdanjem, u prošloj emisiji si se fokusirala na glas, sada na scenski dio", zaključio je Davor.

Maja je rekla da je plesom pomela i da je živa energija i vatra, te da je ona toga itekako sama svjesna.

No to je posao, a njezina je najveća ljubav pjevanje. "Uz pjevanje, mogu reći da sam talentirana za još puno toga. Mogu početi od kućanskih poslova, kuhanja do imitiranja, glume... Volim scenu", iskreno nam je priznala Marija prije audicijskog nastupa, a sve je počelo još u vrtiću.

"Glavna sam duša svake zabave, vrlo sam komunikativna, zabavna i pozitivna i volim takve ljude oko sebe, nasmijane, jer onda sam i ja takva. Kad sam i tužna, to nekako prekrijem i riješim u svoja četiri zida, ali kad izađem s prijateljicama ili u nekom društvu, uvijek sam taj neki zabavnjak. Volim nasmijavati ljude i volim da su svi oko mene sretni. Život je samo jedan i trebamo ga iskoristiti kako zaslužujemo i želimo, živjeti svoje snove. Treba se samo truditi, i najmanji trud može utjecati na promjenu karijere", poručila nam je u nastavku te otkrila kako se za nastupe sama šminka.

Iako ima puno samopouzdanja, što ne skriva, Marija je otkrila kako ovdje nije došla s namjerom da pobijedi, već da se pročuje njezino ime. Ipak, bilo joj je jako drago što je prošla audiciju te oduševila žiri.

"Očekivala sam i osjećala da ću to uspjeti, bila sam sigurna u sebe. Nisam uopće imala tremu, ni prije ni na pozornici, a nadam se finalu, pa i pobjedi. Jedna mi je kandidatkinja dosad jedina konkurencija, a to je Gabriela Braičić", rekla nam je nakon nastupa.

Može li Marija zasjeniti 14-godišnju pjevačku senzaciju koja je prošle nedjelje osigurala svoj put u finale?

Više o Supertalentu čitajte na službenoj stranici showa.