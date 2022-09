Buga Marija Šimić zablistala je na premijeri mjuzikla "Ljepotica i zvijer" u kojoj uz Vandu Winter igra naslovnu ulogu Ljepotice.

Naša glumica Marija Buga Šimić zablistala je u glamuroznoj haljini koju je odabrala za svečanu premijeru predstave "Ljepotica i zvijer" u kojoj igra glavnu ulogu, a svi se slažu da je izgledala kao da je stigla ravno iz Hollywooda.

28-godišnja Marija Buga pozirala je u raskošnoj haljini s dekolteom, a sve je upotpunila prikladnom šminkom i frizurom. Nakon i više nego uspješne premijere, mlada se glumica oglasila i na svom profilu na Instagramu.

"Pitaju me ljudi - Buga, ti nisi napisala kilometarski status nakon izvedbe? Jesi dobro? Nisam ga napisala. Ne znam kako. Ne znam kako reći što osjećam. Kako opisati, a da bude istina. Da bude jasno. Kad hvala - nije dovoljno. Kad osjećam sve odjednom. Kako objasniti to sto se dogodilo. Taj ogroman ponos i veselje jer smo izašli, jer nas je publika nosila na način na koji nisam u životu osjetila niti doživjela. Jer smo letjeli. I mi u četvrtak i ostatak ekipe sinoć koji su odradili herojski posao. Tu glad za reprizom. Tu vatru koja želi još. Koja je tek zaiskrila i sada je spremna za gorenje. Za istraživanje, za igranje. Opuštanje i predanje. Tu tugu. Jer proces je gotov. Probe su jedan zivot, izvedbe drugi. Tempo života ponovo se mijenja. Jedna vrsta rastanka se događa, a jedna nova vrsta upoznavanja počinje. Kao da sam mamurna. Pola toga još nisam svjesna da se dogodilo. Kao da je u magli da smo zaista, nakon 7 mjeseci, izašli pred publiku. Kao da sam prvu izvedbu sanjala. Gledam jučer premijeru, svoje divne kolege lavove i ne mogu vjerovati da sam i ja dio toga. Zapravo - tek sad počinje posao. Kao i uvijek - sa, uz i zbog vas - publike. Jedva čekam svaki novi povratak u dvorac. Možda onda nekad dođu i prikladne riječi. Do tada samo stotinama puta - hvala", napisala je u podužoj objavi.

Buga je inače kći našeg poznatog glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića i glumom se bavi od malih nogu, a prije tri godine proglašena je i najboljom opernom pjevačicom na "2nd Silk Road & Young Dreams" natjecanju u Beijingu u Kini.

Naš bivši zastupnik oženio se na Filipinima, objavio i video ceremonije, a mlada je blistala u jednostavnoj vjenčanici +13

Vlatka Pokos mamila poglede u sakou ispod kojeg nije nosila ništa, za nju vrijedi dobro provjereni recept! +27