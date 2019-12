Mariah Carey uvijek je glamurozna, no često zna nositi premale i uske krpice koje jednostavno ne odgovaraju njezinim oblinama.

Mariah Carey upalila je božićne lampice na Empire State Buildingu na 25. godišnjicu svog velikog hita i božićne himne "All I Want For Christmas Is You".

Kao i uvijek, glazbena diva pomno se sredila za taj važan događaj, a izabrala je raskošnu, srebrnu haljinu kojom je naglasila obline po kojima je poznata.

Osim toga, pjevačica je uskočila u ultra visoke štikle, no svu pažnju pokupio je steznik koji je nosila ispod haljine koji se jasno ocrtavao i zbog kojeg je imala očite probleme s hodanjem, poziranjem, a i možda čak i disanjem.

Naime, sudeći po fotografijama, diva je nabavila koji broj manji steznik koji joj je zadavao brojne probleme, a zbog svega je ubrzo postala predmet ismijavanja internetskih korisnika.

Mariah je poznata i po tome što se nemilosrdno fotošopira na društvenim mrežama kako bi izgledala bolje i često tanje, a njezine pogreške prilikom toga su zaista smiješne.

Iako ne znamo ćemo tu, očito da glazbenica bez toga ne može! A možda bi si ona ovog Božića mogla poželjeti... steznik odgovarajuće veličine.