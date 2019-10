Mariah Carey zablistala je na jednom događanju u New Yorku i otkrila bujne obline.

Pop pjevačica Mariah Carey u glamuroznom je izdanju zablistala na eventu Variety's Power Of Women u Los Angelesu i pritom se pobrinula da svi pogledi budu usmjereni ni više ni manje, nego na njezin bujni dekolte.

U crnoj svjetlucavoj haljini snimala je selfije na crvenom tepihu, a društvo joj je pravila skladateljica Diane Warren i to točno 20 godina nakon što su prvi put zajedno surađivale.

Mariah je te večeri odana počast i uručeno joj priznanje za doprinos filmu sitcomu "Black-ish spin-off Mixed-ish" čiju je naslovnu pjesmu "In The Mix" upravo ona otpjevala. Prilikom uručenja nakratko se vratila u prošlost i prisjetila se svoje pjesme iz davne 1997. godine "Close My Eyes".

"Možda sam prebrzo odrasla. Kada sam bila djevojčica znala sam sama šetati i smišljati melodije, riječi i pjevati ih sama sebi. Pisanje pjesama i pjevanje bili su moj bijeg, oslobođenje. Pomoću toga sam preživjela puno toga. Nedugo nakon što sam objavila pjesmu "Close My Eyes" javila mi se mlada obožavateljica iz Njemačke koja mi je u pismu napisala kako je bila zlostavljana od strane očuha te da joj ona pomogla. Njezino me pismo dirnulo jer se nešto slično i meni bilo dogodilo, slična trauma", izjavila je s nostalgijom.