Margot Robbie posljednjih je mjeseci na setu filma "Once Upon a Time in Hollywood".

Glumica nikada nije bila zaposlenija.

Za 27-godišnju Margot Robbie cijeli je svijet saznao u kino hitu "Vuk s Wall Streeta". Malo tko je ostao ravnodušan na prelijepu plavušu kojoj nije odoljeo ni veliki Leonardo DiCaprio, iako samo na filmskom platnu.

Naime, Margot je već godinama u skladnoj vezi sa suprugom, redateljem Tomom Ackerleyjem kojeg je upoznala 2013. godine na setu filma "Suite Française" na kojem je Tom radio kao asistent redatelja te su se navodno vjenčali već nakon godinu dana u Australiji pred 50 uzvanika.

No, veliku proslavu za obitelj i prijatelje par je priredio tek u prosincu 2016. godine na tajnoj lokaciji u Byron Bayju u Australiji.

Golupčići su posljednjih mjeseci rjeđe zajedno samo zbog njezinog novog filma "Once Upon a Time in Hollywood" legendarnog redatelja Quentina Tarantina koji je okupio holivudsku kremu koju predvode Brad Pitt i Leonardo DiCaprio. Radnja filma prati pozadinu ubojstava monstruma Charlesa Mansona i njegove "obitelji", a Margot u filmu tumači tragično ubijenu holivudsku glumicu Sharon Tate.

Podsjetimo, glumicu su članovi Mansonovog kulta ubili 1969. godine u vlastitoj kući u 9. mjesecu trudnoće. Supruga redatelja Romana Polanskog do tada je imala mirnu večer s prijateljima kod kuće koji su također ubijeni. Nakon što je 16 puta izbodena nožem, njezinom krvlju ubojice su ispisale riječ "svinja" na ulaznim vratima. Tijela je drugo jutro pronašla spremačica.

Nove fotografije sa seta pokazuju kako se Margot još jednom odlično prilagodila liku kojeg tumači, a moramo priznati i kako joj "trudnoća" odlično stoji. Film u kina stiže na ljeto 2019. godine.

