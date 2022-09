Margot Robbie u suzama je napustila kuću Care Delevingne koja u posljednje vrijeme zabrinjava javnost, ali i prijatelji koje strahuju za nju.

Jedna od omiljenih holivudskih glumica Margot Robbie uznemireno je i u suzama napustila dom svoje bliske prijateljice Care Delevingne, dok se ne smanjuje zabrinutost za zdravlje britanske manekenke nakon što je nedavno šokirala ponašanjem i u javnosti, kao i vlastitim izgledom.

32-godišnja Margot viđena je kako se bori savladati emocije i suzdržati suze nakon što je napustila unajmljeni dom u zapadnom Hollywoodu u kojem Cara živi, odakle se uputila u međunarodnu zračnu luku u Los Angelesu. Ranije je snimljena u društva Carine sestre Poppy koja se u posljednje vrijeme ne odvaja od nje i čini se kako brine o njoj, no manekenke nije bilo na vidiku.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Margot je rukama skrivala uplakano lice, no detalji o tome što se dogodilo unutar imanja nisu zasad objavljeni. Carina obitelj navodno je jako zabrinuta i razmatraju moguće intervencije, a Margotin posjet mogao bi biti još jedan znak da su joj i prijatelji i obitelj spremni i voljni ponuditi podršku.

Glumica je sa sobom nosila mali kofer i nešto što je izgledalo kao plastična vrećica puna toaletnih potrepština ili lijekova i djelovala je kao da se ne može sabrati.

Cara se inače nije pojavila ni u New Yorku na predstavljanju svoje modne kolekcije u čast preminulom dizajneru Karlu Lagerfeldu, a nije bila prisutna niti na dodjeli nagrada Emmy, gdje se trrebala pojaviti zajedno sa svojim kolegama iz serije "Only Murders in the Building stars".

Nedavno su u javnost procurile njezine uznemirujuće fotografije i snimke iz zračne luke iz koje nije uspjela otputovati, a svjedoci koji su je vidjeli tvrde kako nije mogla kontrolirati pokrete tijela u određenim trenucima, ispadao joj je mobitel iz ruku te je hodala okolo bosa, izgledajući vrlo nervozno i ​​kao da se ne može zaustaviti.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Anonimni izvor za Daily Mail je potvrdio da se Cara ukrcala u avion, ali se nakon 45 minuta i iskrcala, no nije poznat točan razlog tome. Izašavši iz aviona pušila je cigarete i djelovala je nervozno cijelo vrijeme. Njezin asistent za to je vrijeme razgovarao s osobljem u zračnoj luci, a na kraju su joj torbe izvadili iz aviona i bile su vraćene u SUV kojim je stigla te je napustila aerodrom.

Margot i Cara dugogodišnje su prijateljice, a glumili su zajedno u filmu "Suicide Squad" iz 2016. godine. Prošlog mjeseca Cara ju je pozvala na proslavu 30. rođendana koji je slavila na jahti kod Formentere u Španjolskoj.

