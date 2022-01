Margot Robbie kaže da odustaje od svih dijeta i novogodišnjih odluka i da za to ima itekako opravdan razlog.

Holivudska glumica i miljenica publike Margot Robbie neće se pridržavati ama baš nikakve dijete nakon proteklih blagdana pa ni kasnije tijekom godine jer smatra da je život previše dragocjen da bismo si trebali uskraćivali male užitke.

31-godišnja Australka zato kaže da će posegnuti za finim, ohlađenim pivom na kraju teškog radnog dana i kaže kako misli da novogodišnje odluke mnoge dovode samo do neuspjeha.

“U pravilu, novogodišnje odluke su tu samo da se osjećamo kao da smo propali ako ne smršavimo, ako ne jedemo organsku hranu ili ako nismo u teretani svako jutro. No u mojoj kući neće biti takvih odluka. Posljednje dvije godine su bile dovoljno teške. Zato ako želite hladno pivo nakon napornog dana na poslu, uzmite jedno, ako želite naručiti pizzu, učinite to", izjavila je Margot u razgovoru za The Sun.

Margot u tome ima i potporu svog supruga, producenta Toma Ackerleyja s kojim se vjenčala 2016. godine i danas su jedan od it holivudskih parova.

Upoznali su se na snimanju filma Suite Francaise", a nakon toga su zajedno osnovali i producentsku tvrtku LuckyChap Entertainment koja je zaslužna i za stvaranje filma "I, Tonya" nominiranog za Oscara.

