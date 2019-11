Margot Robbie po izboru čitatelja portala Ranked najljepša je žena 2019. godine, a slijede ju Gal Gadot i Scarlett Johansson.

Najljepšu ženu 2019. godine biraju čitatelji portala Ranker, koji obožavaju takve liste.

Drugim riječima, u izboru možete sudjelovati i vi, a trenutačno je prva na toj listi australska glumica Margot Robbie, koju smo gledali u posljednjem Tarantinovu kinohitu "Once Upon a Time in Hollywood".

28-godišnju ljepoticu uskoro ćemo gledati i u filmovima "Birds of Prey" u ulozi Harley Quinn te "Bombshell", za koje se očekuje da će biti jako popularni među publikom. Osim njezinu talentu i čudesnoj moći transformacije, publika se od filma "Vuk s Wall Streeta" divi i njezinoj ljepoti.

Upravo zato to što je njezino ime prvo na takvoj listi nimalo ne čudi, a javnost često ističe kako je lijepo u Hollywoodu vidjeti i damu koja nije sklona brojnim plastičnim operacijama i botoksiranju, a čak i da je nešto radila, to je odradila neprimjetno.

Ipak, njezino srce već godinama pripada samo jednom čovjeku, njezinu suprugu Tomu Ackerleyju. Za njega se udala u potpunoj tajnosti godinu dana nakon upoznavanja 2014. godine, a slavlje je održano tek 2016. godine u Australiji.

Odmah iza nje nalazi se izraelska ljepotica, bivša misica te glumica Gal Gadot, poznata i kao "Wonder Woman". 34-godišnja ljepotica osvojila je Hollywood još u franšizi "Brzi i žestoki", a izraelskog poduzetnika Yarona Varsana mnogo ranije. Par se vjenčao 2008. godine te imaju dvije kćeri.

Na visokom je trećem mjestu žena koja već godinama baca muškarce u trans punim ustima i seksi oblinama Scarlett Johansson, koja se uskoro udaje treći put, ovaj put za zaručnika Colina Josta.

Slijede ih Natalie Portman i Jessica Alba, još neke prirodne ljepotice, pa možemo reći da je lista i vrlo ohrabrujuća u moru suvremenih žena koje su zbog odlazaka pod nož počele izgledati identično.

Na šestom mjestu nalazi se glumica Blake Lively, supruga Ryana Reynoldsa, koja je priznala da je operirala nos, što je u potpunosti promijenilo njezin izgled nabolje. No to je ništa u usporedbi sa sedmom nositeljicom Megan Fox, koja je operacijama potpuno promijenila izgled te je sada počela i pretjerivati.

Zanosna crnka posljednjih je mjeseci posebno na udaru javnosti koja joj otvoreno poručuje da prestane s botoksom jer zbog njega na nekim fotografijama na društvenim mrežama jedva može otvoriti oči.

U Top 10 plasirale su se i Mila Kunis, Kristen Bell i Alexandra Daddario.