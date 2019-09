Petea Davidsona proslavila je veza s Arianom Grande, a njegova je nova djevojka glumica Margaret Qualley.

O ovom se paru šuška već mjesecima.

Čini se kako su mlada plesačica i glumica Margaret Qualley i komičar Pete Davidson sada potvrdili svoju vezu. Naime, kći slavne glumice Andie MacDowell s komičarem se pojavila na 76. Venecijanskom festivalu, a par je fotografiran po izlasku iz hotela na romantični spoj.

Zgodna brineta blistala je u elegantnoj crnoj kreaciji koja je naglasila njezine vitke noge, dok je Pete predstavio izblajhanu kosu. Iako nisu željeli komentirati svoj odnos, oboje čitavo vrijeme nisu skidali veliki osmijeh s lica, što zapravo dovoljno govori.

Podsjetimo, Pete je u središte pozornosti došao zbog kratke veze s pjevačicom Arianom Grande te zarukama koje su uslijedile nakon svega mjesec dana veze. U par od početka nitko nije vjerovao, a navodno je Ariana bila ta koja je prekinula odnos zbog njegovih problema s ovisnošću.

Naime, tijekom njihove veze Arianin bivši dečko, reper Mac Miller, preminuo je od posljedica predoziranja, pa se pjevačica počela bojati kako će se povijest ponoviti i s posrnulim komičarem.

Nakon prekida zaruka Pete je imao kratke avanture s raznim ženama, među kojima je i 46-godišnja glumica Kate Beckinsale, vrijeđao je obožavatelje na nastupima i slično, pa su se za njega zabrinuli i obožavatelji, no čini se kako ga je mlada glumica smirila. S druge strane, ona u svojoj biografiji nema mrlja.

25-godišnju glumicu gledatelji su zasigurno zapamtili i po fantastičnoj reklami za miris Kenzo, u kojoj je dokazala kako je i odlična plesačica. Naime, Margaret je dugo plesala balet, za što je dobila brojna priznanja, no sa 16 godina odlučila je reći zbogom plesnim cipelicama te se u New Yorku okušati kao model, a zatim i kao glumica. Gledali smo ju i u hit-seriji "The Leftovers", a već je dobitnica i prestižne televizijske nagrade Emmy.

Trenutačno ju gledamo u kinohitu "Once Upon A Time in Hollywood", a stručnjaci se slažu kako je pred njom blistava budućnost. Dio obožavatelja smatra kako bi joj Pete mogao narušiti ugled, no svi se mijenjaju zbog nekoga, zar ne? Hoće li to ovdje biti slučaj, pokazat će vrijeme.