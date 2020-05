Marcia Cross se 2006. udala za brokera Toma Mahoneya, a ubrzo nakon vjenčanja otišla je na umjetnu oplodnju te su supružnici dobili kćeri blizanke.

Glumica Marcia Cross (58) proslavila se početkom 90-ih u sapunici "Melrose Place", a mlađi gledatelji ju pamte po ulozi u seriji "Očajnim kućanicama".

Marcia je viđena tijekom vožnje biciklom po kalifornijskom gradu Santa Monici. Glumica je unajmila električni bicikl, a toliko se zabundala da je bila neprepoznatljiva. Naime, stavila je zaštitnu masku za lice, sunčane naočale i šešir, pa su joj se vidjele samo uši.

Imala je i rukavice, stoga se čini da je mjere sigurnosti od koronavirusa jako ozbiljno shvatila. Cross je bila u crnosivom sportskom izdanju, a dok je vozila imala je slušalice u ušima.

Inače, Marcia je započela svoju karijeru još 1984. u sapunici "Edge of Night". Nakon toga se preselila iz New Yorka u Los Angeles i dobila uloge u filmovima poput "The Last Days of Frank and Jesse" u kojem joj je bio kolega legendarni pjevač Johnny Cash.

Cross se 1986. pridružila glumačkoj ekipi u sapunici "One Life to Live". No 1992. je dobila ulogu koja joj je donijela slavu, onu doktorice Kimberly Shaw u seriji "Melrose Place". Glumica je stvorila karijeru pretežito koncentriranu na televiziju, a pojavila se i u popularnim sitcomima "Seinfeld" i "The King of Queens".

Marcia je 2004. ponovno vratila staru popularnost utjelovivši Bree Van de Kamp u seriji "Očajne kućanice". Za tu ulogu je bila nominirana za nagrade Emmy, Zlatni globus i Screen Actors Guild. Cross je zabavljala gledatelje glumvši Bree osam sezona dok serija nije završila 2012.

Glumica vodi miran obiteljski život i 2006. se udala za brokera Toma Mahoneya (62). Ubrzo nakon što su se vjenčali, Marcia je otišla na umjetnu oplodnju. Par je dobio kćeri, blizanke Eden i Savannah 2007., malo prije glumičinog 45. rođendana.

Inače, prije nego što je upoznala Toma, Cross je osam godina bila u vezi s 25 godina starijim glumcem Richardom Jordanom. On je preminuo 1993. od tumora na mozgu i Marciji je trebalo dugo da preboli njegovu smrt.

Glumica je u lipnju prošle godine otkrila javnosti da se borila s analnim karcinomom, jednom od najagresivnijih vrsta raka. Istaknula je da je njezina bolest u remisiji.

"Progovorila sam o tome jer mislim da je važno educirati ljude o HPV-u. Postoji velika šansa da će ga svaka osoba koja je seksualno aktivna dobiti u nekom trenutku u životu. HPV može uzrokovati rak grlića maternice i druge vrste karcinoma. Ponekad trebaju godine, pa čak i desetljeća da se razvije", ispričala je Marcia.

Njezinom mužu Tomu su 2009. dijagnosticirali rak grla i doktori su sumnjali da je povezan s istom vrstom HPV-a kao i njezin karcinom. Glumica je istaknula da još više cijeni svoj život otkad su se ona i muž suočili s teškom bolešću.

"Tako sam zahvalna što sam živa i dobro te mislim ako mogu pomoći i dati taj dar još drugoj osobi tako da ju potaknem na pregled, onda sam učinila nešto", zaključila je.