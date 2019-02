24-godišnja manekenka Kim Kosanović imala je uspješnu karijeru, a onda se sve promijenilo.

Kim Kosanović bila je jedno od najpoznatijih domaćih, manekenskih lica.

24-godišnja Zagrepčanka bila je i pobjednica regionalnog modnog natječaja "The Look Of The Year" u čijoj prvoj fazi sudjeluje oko 200 tisuća djevojaka iz više od 40 zemalja. No, krajem srpnja 2017. godine život joj se preokrenuo naglavačke.

Naime, tijekom ljetovanja s društvom u susjednoj Crnoj Gori, Kim je pala u komu u kojoj je provela dva tjedna, a liječnici nisu polagali previše nade u njezin oporavak. Kim je još kao djevojčici dijagnosticirana malformacija mozga, a izlasci i užurbani način života doveli su ju do stanja opasnog po život.

Ipak, mlada ljepotica se oporavila, a manekenstvo i izlaske odlučila je ostaviti iza sebe te se posvetiti studiju psihologije.

No, napravila je iznimku te je sinoć prošetala pistom u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski u kojoj je održana revija žena koje su preboljele moždani udar.

Ovaj je event poznatiji pod nazivom "Dan crvenih haljina", a Kim je ranije pozvala svoje prijatelje na društvenim mrežama da se pridruže hvalevrijednoj akciji. "Ovo je jako važno za mene, jer sam i ja bila žrtva", napisala je na Facebooku.

Kim je neko vrijeme hrabro nosila obrijanu glavu, no i tada je bila prekrasna, baš kao što je to i sad kad njeguje nešto dužu kosu.

Svaka čast na hrabrosti i upornosti!