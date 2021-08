Alicia Douvall progovorila je o svojim problemima nakon brojnih kozmetičkih zahvata zbog kojih se nikad neće odreći posjeta kirurzima.

Alicia Douvall (41) imala je više od 360 kozmetičkih zahvata među kojima su 18 operacija grudi, 11 operacija nosa, ugradnja implatanata u stražnjicu i vađenje rebara, a na sve to je potrošila više od 720.000 funti.

Glamurozna manekenka, koja je 2011. nakon rođenja najmlađe kćeri Papaye istaknula da neće više nšta sređivati na tijelu, sada je otkrila zastrašujuću činjenicu.

Alicia je ispričala za The Sun da će do kraja života morati ići na botoks svakih šest mjeseci da bi joj lice ostalo podignuto. Naime, to je posljedica faceliftinga tijekom kojeg su joj kirurzi uništili mišiće.

"Učinak te operacije ne može proći. Imam problem koji moram stalno popravljati", rekla je Douvall.

Manekenka je doživjela i u lipnju prošle godine hitnu medicinsku intervenciju kada joj se lijeva dojka upalila zbog implatanata koji su ranije povezivani sa slučajevima raka. Alicia je objasnila da je lijeva dojka odjednom postala crvena i hladna te dvostruko veća od desne.

Mislila je da je doživjela toplinski udar, no onda je shvatila da se ne može pomaknuti i zaključila da umire i počela se opraštati od voljenih. U bolnici su joj dijagnosticirali sepsu, a rendgensko snimanje je otkrilo da se Douvall upalio limfni čvor zbog implatanta.

"Bilo je to konačno buđenje koje me potaknulo da shvatim kakve sam glupe pogreške radila u svojoj prošlosti. Čudo je što sam uopće tako dugo poživjela", ispričala je.

O Aliciji se uvijek nakon operacija brinula starija, 26-godišnja kći Georgia koja ima snažan stav protiv kozmetičkih zahvata. "Uvijek sam govorila mami da ne ide na više operacija. Ne treba ih", rekla je za The Sun.

Svojedobno je Douvall, koja je nekad mamila uzdahe svojom prirodnom ljepotom, navukla bijes mnogih kada je rekla da joj ne bi smetalo kad bi Georgia otišla na plastičnu operaciju, no u međuvremenu je promijenila mišljenje.

"Tada sam zapela na ružnom mjestu. Bila sam ovisna o zahvatima, no ne želim da ih ona ima. Nekad je mislila da je to normalno, no shvatila je da nije. Operacije su me učinile ružnijom. Moja kći je tako različita od mene, čak ne želi ni bojiti svoju kosu", ispričala je Alicia.

Manekenka je nekoliko puta bila blizu smrti zbog svojih zahvata i 2015. je otkrila u jednom televizijskom intervjuu da su joj eksplodirali implatanti u stražnjici. Zbog toga je otrovni silikon curio u krvotok.

Tada je Alicia rekla da ne želi više ići na operacije, iako je bila neodlučna oko odricanja od silikona. Ispričala je da se bojala da će ju implatant ubiti i da više ne može sjediti dulje od 20 minuta.

"Moj kirurg je rekao da su oba implatanta u stražnjici pukla. Nisam znala da uopće mogu tako eksplodirati. Boli me cijelo vrijeme. Znam da moraju biti uklonjeni, no brinem se da ću zbog kože koja će visiti izgledati deformirano", rekla je Douvall u jednom intervjuu.

Inače, manekenka je 2018. privukla pozornost javnosti kada je molila starletu Katie Price da prestane s plastičnim operacijama. Naime, Katie navodno ni sama ne zna na koliko je zahvata bila i zbog njih je bankrotirala.

"Kada gledam Katie, vidim djevojku koja sam bila ja prije 10 godina. I iako smo drukčije osobe, mogu pogoditi što se odvija u njezinoj glavi. Sve što želim je zamoliti je da prestane s time što prije", rekla je Alicia.