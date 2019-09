Maliku Haqq i Khloe Kardashian već godinama veže blisko prijateljstvo.

Maliku Haqq proslavilo je blisko prijateljstvo sa starletom Khloe Kardashian.

To joj je donijelo medijsku pozornost, ali i sudjelovanje u reality showu "Keeping Up With The Kardashians", a tako su počele pristizati i ostale poslovne ponude za milijune dolara na računu.

No, ovoga puta, 36-godišnja Malika nije u središtu pozornosti zbog bliske povezanoati s najpoznatijom reality obitelji na svijetu, već zbog činjenice kako je na Instagramu prošlog petka potvrdila trudnoću, no oca djeteta skriva kao zmija noge.

Malika je to učinila svojom fotografijom na kojoj drži pozitivni test na trudnoću, a obožavatelji nagađaju kako bi otac djeteta mogao biti njen bivši partner, reper OT Genasis.

"Slušala sam svoje srce i odlučila da će ostatak mog života biti najbolji dio mog života. Trudna sam, Bog je odlučio da je moj red i vječno ću biti zahvalna na tome. Tvoja sam, djetešce moje, i ti si moje. 2020.!!", napisala je uzbuđena Malika koja nije otkrivala nikakve druge detalje.

U komentarima joj se među prvima javila Khloe s čestitkama, a njoj su se pridružili i ostali obožavatelji. Dan prije službene objave, najbolje prijateljice viđene su na ručku, no trbuščić nije bio vidljiv.

Ipak, buduće majke obično čekaju da prođe prvo tromjesečje kako bi obznanile svijetu sretne vijesti.

Podsjetimo, Malika i njezin bivši dečko počeli su se viđati 2017. godine, no 2018. godine imali su kratki prekid. Ovaj prekid koji traje već nekoliko tjedana Malika je potvrdila seksi fotografijom u donjem rublju pored koje je jednostavno napisala "slobodna", no obožavatelji su uvjereni kako se par pomirio u tajnosti te im sad stiže i kruna ljubavi.

Reperove društvene mreže zatrpane su čestitkama, iako se on još uvijek nije oglasio u vezi toga je li otac djeteta. Navodno je par prekinuo zbog prenatrapanih rasporeda.

Kako god bilo, čini se kako kćerkici Khloe Kardashian, 1-godišnjoj True, stiže najbolja prijateljica, a cure će se u budućnosti imati na koga ugledati.