Sheri Easterling, majka omiljene tiktokerice Addison Rae, pojavila se na dodjeli glazbenih nagrada s novim dečkom koji je mlađi od nje 16 godina.

Majka omiljene američke tiktokerice Addison Rae, Sheri Easterling, pojavila se na dodjeli glazbenih nagrada s novim dečkom.

Što uže, to bolje? One su pobornice tijesnih kombinacija koje njihove obline stavljaju u prvi plan

Što uže, to bolje? One su pobornice tijesnih kombinacija koje njihove obline stavljaju u prvi plan

26-godišnji reper Yung Gravy doveo je svoju novu partnericu te s njom pozirao na crvenom tepihu pa su time potvrdili šuškanja o njihovoj vezi.

42-godišnjakinja i reper izmijenili su i nekoliko poljubaca, a svi prisutni bili su iznenađeni njihovim javnim istupom.

Yung Gravy is making out with Addison Rae’s mom at the VMAs. Legend. @BFFsPod #VMAs pic.twitter.com/AUVaoesazB