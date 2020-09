View this post on Instagram

Dva sata prije emisije ; frizura i make up gotovi... Smirena, koncentrirana, izvana skulirana, iznutra preuzbudjena, u glavi vrtim prve dve recenice 🤓🤓 Samo da ne zeznem uvod... Ma necu valjda, nastrebala sam svih 65 stranica napamet 🙋‍♀️Ok, gledamo se u 20 15 jer @tlzphr tada starta 🥳🥳 Wish me luck 🤞🤞🤞