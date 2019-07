Maju Šuput i njezinog supruga Nenada Tatarinova iznenadila je poruka na računu jednog restorana.

Maja Šuput u svom je pretrpanom rasporedu između snimanja i koncerata pronašla vremena i za ljetni odmor sa svojim suprugom Nenadom na otoku Korčuli.

Fotkanje, uživanje u moru i suncu, ali i jelu čini ovaj odmor savršenim za sretni bračni par, a posebno ih je razveselila lijepa gesta jednog korčulanskog restorana.

Naime, Maja se pohvalila na Instagramu kako je u jednom restoranu zatražila račun, a dobila slatku poručicu od vlasnika koji joj je poručio da je - "sve u redu!"

Cijela poruka koju je Maja objavila na InstaStoryju je glasila: "Majo!!! Sve je u redu! Uživajte u Korčuli. I dijelite sve pola pola do kraja života, he he."

"Ono kad tražiš račun i dobiješ poruku da je sve u redu", pohvalila se Maja gestom ugostitelja.