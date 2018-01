Maja Šuput ponovno je pokazala svoje čari. Oprez, prizor nije za one slabijeg srca!

Čekala je Maja i dočekala. Prvo da se zaljubi, a onda i da posjeti destinaciju o kojoj mašta cijeli život. Riječ je o bajkovitim Maldivima koje malo koga mogu ostaviti ravnodušnim. Nakon Tajlanda na kojem se družila s malim majmunčićem, Maja Šuput i njezin novi dečko Nenad Tatarinov skoknuli su i do Maldiva.

"Cijeli život čekam trenutak da kročim na Maldive. To je taj trenutak", napisala je Maja u opisu fotografije na kojoj je u prvom planu njezina utegnuta stražnjica. Prizor je to koji je mnoge pratitelje, naročito one snažnijeg spola, ostavio bez teksta.

"I ja sam čekao ovaj trenutak", "Slatke li guze", "Ljubio bih te danima i noćima", poručili su joj obožavatelji ne mareći što je Maja od prošlog ljeta u sretnoj vezi. Ispunjena, sretna, zadovoljna! Maja je konačno došla na svoje.