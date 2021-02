Maja Šuput snimila je muža Nenada Tatarinova kako slaže dječji krevetić za njihovog sinčića, a cijeli proces se malo zakomplicirao.

U domu Maje Šuput i njezinog supruga Nenada Tatarinova su u tijeku posljednje pripreme pred rođenje njihova sinčića, a pjevačica je otkrila na čemu trenutno rade.

"Tatica slaže kinderbet", napisala je Maja na Instagram storyju uz video Nenada. Slaganje se malo zakompliciralo pa je Šuput upozoravala muža da nešto nije dobro.

"Ne može to biti sve, nešto si ostavio", rekla mu je pjevačica koju je zabavio prizor slaganja, pogotovo kad je njen suprug pričao sam sa sobom.

Nenad joj je odgovorio da ne nedostaje ništa i da će sve to fino složiti, a onda kad je bilo vidljivo da još dječji krevetić nije složen, rekao je da je to to.

"To je to, super", rekla je Maja smijući se i stavila na posljednji video pjesmu iz crtića "A je to". Inače, pjevačica je u četvrtak otkrila da se vratila vježbanju u teretani, iako bi trebala roditi sina u prvoj polovici ožujka.

Iako sam trenirala tri-četiri puta tjedno online s ekipom, ništa ne može zamijeniti live treninge u gymu. Povratak normalnom", istaknula je neumorna Maja koja je dobila niz komplimenata zbog toga.