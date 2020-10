View this post on Instagram

Od najveceg srca hvala SVIMA na prekrasnim komentarima, cestitkama, pozivima, mailovima, privatnim porukama( nisam ni znala da toliko ljudi ima moj broj 😂) i na svim divnim zeljama koje su me toliko raznjezile 💞💞 Hvala vam, zaista je prekrasno ovako zajednicki pozeljeti dobrodoslicu bebi 🥰🥰🥰 Decorated by @nts_events Photo @petrariaa