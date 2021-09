Maja Šuput je na Instagramu objavila fotku s Miroslavom Ilićem te se pohvalila kako joj je bio gost na koncertu u Osijeku.

Pjevačica Maja Šuput ovih dana ima pretrpan raspored, a tijekom vikenda nastupila je u jednom hotelu u Osijeku. Naša poznata pjevačica na svom se Instagramu pohvalila i jednim, za nju značajnim, trenutkom sa svirke.

"I tako noćas, usred svitke, doleti Miroslav Ilić kao gost iznenađenja. Legenda", napisala je Maja uz fotku na kojoj pozira sa slavnim pjevačem. U komentarima su joj svi pisali kako obožavaju njegove pjesme, a zahvaljujući fotografiji Šuput je dobila preko 20 tisuća lajkova.

Šuput će ove nedjelje ponovno sjesti u fotelju stručne članice žirija showa Nove TV "Supertalent", koji se vraća u osmoj sezoni.

"Kod mene se stalno nešto događa, ja sam 20 dana do poroda snimala ''Tvoje lice zvuči poznato'', tako da sam bila konstantno zaposlena i ni u jednom trenu nisam bila besposlena. Onda sam bila doma s bebom i zadnje što mogu reći je da mi je bilo dosadno, ali 'Supertalent' je nešto što najviše volim", otkrila nam je u intervjuu nedavno pjevačica koja se okušala i kao voditeljica u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

"Uvijek mi je 'Supertalent' draži i to iz vrlo jednostavnih razloga. Biti voditelj nije opće tako jednostavno kako izgleda. Naši gledatelji to ne znaju, ali sve što ja i Frano kažemo smo morali naučiti napamet. To je 65 stranica koje ja dobijem prije emisije i onda se zaključam doma i to učim", ispričala je Maja, a dodala je i kako u nekim dijelovima emisije mora biti spontana što joj puno lakše pada.

"S druge strane, baš uživam biti u žiriju 'Supertalenta' i imam osjećaj da je ta emisija napravljena za mene. Uvijek je to moj favorit", naglasila je.

Tko će impresionirati, tko rasplakati, a tko naljutiti žiri, ne propustite doznati već ove nedjelje na programu Nove TV!