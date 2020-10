View this post on Instagram

Malo voditeljica se moze pohvaliti da ce veceras voditi Eurosong 🎤🎬🙋‍♀️Ok, postenije je reci da pjevacica vodi eurovizijsko izdanje @tlzphr ali meni vam je to isto🤷‍♀️ Um , frizura, sminka i dekolte spremni ... Gledamo se veceras na @novatv_ 🤩🤩