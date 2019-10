Prvi nastup u četvrtoj audicijskoj emisiji sedme sezone Supertalenta, Dječjeg zbora glazbene škole u Varaždinu, izazavao je buru emocija među članovima žirija.

Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu imao je čast otvoriti četvrtu audicijsku emisiju sedme sezone Supertalenta.

I napravili su to spektakularno izvodeći ''Bohemian Rhapsody'' grupe Queen pa tako nije dugo trebalo da kod nekih članova žirija emocije ubrzo isplivaju na površinu. Prva je suzu pustila Maja, koja je uskoro plakala ko kišna godina, dok su joj se ostali članovi žirija za to vrijeme smijali. No ubrzo nitko nije ostao imun na ono što čuju i vide.

Zasuzila je i Martina, mušku suzu pustio je i Janko, a bilo je vidljivo da je i on izenađen silinom emocija koje su ga primile. Došlo je čak do toga da je Martina morala brisati suze Maji.

